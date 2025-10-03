Metanol: Ibaneis critica “maus empresários” e promete rigor na fiscalização

O governador Ibaneis Rocha (MDB) falou, na manhã desta sexta-feira (3/10), sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no DF. A fala aconteceu durante agenda no Pavilhão do Parque da Cidade.

“Infelizmente nós ainda temos comerciantes que se preocupam muito mais com lucro fácil do que com a saúde das pessoas. É um processo de conscientização, além de fiscalização, mas temos que conscientizar também, punir esses maus empresários que buscam esse lucro fácil à custa da saúde das pessoas”, afirmou.

O chefe do Palácio do Buriti também prometeu rigor na fiscalização do comércio. “Nossas equipes estão todas mobilizadas, o pessoal da saúde, o pessoal da fiscalização, e vamos aumentar a fiscalização, principalmente nos finais de semana, que a gente espera que casos como esse não voltem a ocorrer”, destacou.

Ibaneis pontuou ainda que estudos feitos em todo o Brasil apontam que 40% das bebidas consumidas do Brasil são falsificadas.

O cantor Gustavo Hungria, 34 anos, foi internado nessa quinta-feira (2/10), em um hospital particular do Distrito Federal com suspeita de intoxicação após ter consumido bebida alcoólica comprada em estabelecimentos comerciais do DF. Segundo a assessoria do artista, ele apresenta evolução positiva em no quadro clínico.

“Tem que incentivar, tem que trabalhar na fiscalização e tem que cuidar muito para que as pessoas também tomem cuidado ao consumir bebidas em locais duvidosos, também é um cuidado pessoal. Então a gente espera que isso realmente venha a acontecer, para que a gente não tenha novos casos como aconteceu com o nosso querido amigo Hungria”, acrescentou Ibaneis.

O governador pontuou que a Secretaria de Saúde juntamente com a Defesa Civil, irão atuar de forma firme neste fim de semana.

“Vou pedir para eles prolongarem por mais finais de semana, inclusive com apoio da Secretaria de Economia através da Secretaria de Fazenda, fiscalizando as notas fiscais de compra de bebidas desses estabelecimentos, para que a gente possa trazer mais segurança para a nossa população. Nós fomos pegos, e acho que toda a sociedade brasileira foi pega de surpresa, então nós estamos montando as equipes para que a gente possa ir a todas as cidades, principalmente naquelas em que o comércio funciona até um pouco mais tarde. Mas nós estamos ampliando as equipes e vamos para todas as cidades.”

Exames

O resultado dos exames que irão confirmar se o rapper pode ter sido intoxicado por metanol podem levar de cinco a sete dias para serem divulgados.

Até lá, não será possível confirmar que Hungria tenha sido intoxicado pela substância. Este é o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no DF.

O Ministério da Saúde investiga, ao todo, 59 casos no país. Desses, 11 intoxicações e uma morte já tiveram a relação com o metanol confirmada.