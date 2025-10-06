Metanol: jovem com suspeita de intoxicação em Goiás está na UTI

Goiânia – A primeira paciente com suspeita de intoxicação por metanol em Goiás está intubada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), com dificuldade respiratória e insuficiência renal, segundo o secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos. Em um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), ele explicou que o quadro da jovem, que tem 25 anos, é grave. Ela está internada em em Uruaçu, no norte goiano.

O caso foi identificado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) e divulgado pela secretaria na sexta-feira (3/10). Rasível contou que a jovem consumiu bebida alcoólica com o pai e irmão durante um passeio em uma cachoeira em Guarinos, e também sozinha na casa dela, em Itapaci.

“O pai e o irmão estão bem, não estão apresentando sintomas, e ela evoluiu para um quadro de dificuldade respiratória, perda de consciência. Foi levada à unidade de emergência, onde foi intubada”, afirmou o secretário.

A jovem está na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). O secretário explicou que a paciente tem comorbidades, como obesidade e tem reagido mal aos medicamentos. Ela precisa passar por hemodiálise.

Rasível também destacou que a operação para fiscalizar o comércio de bebidas alcoólicas continua para prevenir casos de intoxicação por bebidas adulteradas.

Surto de intoxicações

O Ministério da Saúde informou nesse domingo (5/10) que o número de casos por intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados, chegou a 225.

Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. São Paulo é o Estado que registra o maior número: 14 confirmados com a intoxicação e 178 em suspeita.

De acordo com o MS, o Ceará notificou o primeiro caso. A Bahia e o Espírito Santo tinham suspeitas, mas os casos registrados foram descartados.

Desde o início da última semana, o Brasil enfrenta um surto de intoxicações por metanol, uma substância química adicionada ilegalmente em bebidas alcoólicas para substituir o etanol, por ser mais barato.

Casos suspeitos

Até o momento, em Goiás, a Secretaria de Saúde já registrou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol. Os registros ocorreram nos municípios de Itapaci, Formosa, Padre Bernardo e Bom Jesus de Goiás – esta última já foi descartada.

Segundo a pasta, o Ciatox conseguiu 27 ampolas do antídoto contra a intoxicação e que as situações notificadas “cumprem os critérios que preenchem a definição de casos suspeitos, conforme a nota técnica do Ministério da Saúde”.

Ainda segundo a secretaria, todos os casos seguem classificados como “suspeitos” e estão em investigação, pois ainda estão sendo realizados exames para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação por metanol.

Operação de fiscalização

Na última quinta-feira (2/10), a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) lançou uma força-tarefa que mira o combate à falsificação de bebidas em bares e distribuidoras de todo o estado. A operação integrada reúne todas as forças de segurança pública, que, em conjunto, visitarão estabelecimentos, verificarão produtos e coibir prática criminosas.

A medida acontece após episódios de contaminação de humanos por metanol, no Brasil.

Durante a operação, equipes vão realizar fiscalizações simultâneas em diferentes municípios, inspecionando rótulos, selos fiscais e condições de armazenamento dos produtos, além de verificar se os estabelecimentos cumprem as normas legais de comercialização.