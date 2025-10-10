10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Metanol: Ministério da Justiça prepara protocolo para comerciantes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metanol:-ministerio-da-justica-prepara-protocolo-para-comerciantes

Belém — O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta sexta-feira (10/10) que a pasta pretende seguir o exemplo do governo de São Paulo e criar um protocolo para testagem de bebidas adulteradas.

A declaração foi dada após o ministro participar do Fórum Esfera, na capital paraense. Segundo ele, a Secretaria Nacional do Consumidor do ministério já está em contato com centros universitários para desenvolver a metodologia.

3 imagensO ministro da Justiça, Ricardo LewandowskiO ministro da Justiça, Ricardo LewandowskiFechar modal.1 de 3

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 3

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 3

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Lewandowski afirmou que o Ministério da Justiça também pretende elaborar um protocolo para orientar os empresários, de forma a “separar o joio do trigo”, diferenciando bons e maus comerciantes.

“A nossa Secretaria Nacional do Consumidor entrou em contato com vários centros universitários de referência no Brasil, que estão desenvolvendo metodologias simplificadas para identificar metanol nas bebidas. Estamos também elaborando um protocolo para orientar os comerciantes de modo geral, porque o que nós queremos é separar o joio do trigo”, disse o ministro.

Leia também

“Existem os bons comerciantes, que precisam ser protegidos. Esse é um setor importante da economia: vendas de bebidas, bares, restaurantes e lazer. É um setor que precisa prosperar, que tem que continuar. Os maus comerciantes e maus industriais que estão adulterando as bebidas serão punidos na forma da lei, e os bons serão incentivados dentro do possível”, acrescentou.

Na quinta-feira (9/10), a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou a criação de um protocolo para aperfeiçoar a identificação de bebidas falsificadas. O estado é o epicentro de uma onda de contaminações por metanol.

*O colunista viajou a convite do Grupo Esfera

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost