Metanol: Ministério da Justiça prepara protocolo para comerciantes

Belém — O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta sexta-feira (10/10) que a pasta pretende seguir o exemplo do governo de São Paulo e criar um protocolo para testagem de bebidas adulteradas.

A declaração foi dada após o ministro participar do Fórum Esfera, na capital paraense. Segundo ele, a Secretaria Nacional do Consumidor do ministério já está em contato com centros universitários para desenvolver a metodologia.

Lewandowski afirmou que o Ministério da Justiça também pretende elaborar um protocolo para orientar os empresários, de forma a “separar o joio do trigo”, diferenciando bons e maus comerciantes.

“A nossa Secretaria Nacional do Consumidor entrou em contato com vários centros universitários de referência no Brasil, que estão desenvolvendo metodologias simplificadas para identificar metanol nas bebidas. Estamos também elaborando um protocolo para orientar os comerciantes de modo geral, porque o que nós queremos é separar o joio do trigo”, disse o ministro.

“Existem os bons comerciantes, que precisam ser protegidos. Esse é um setor importante da economia: vendas de bebidas, bares, restaurantes e lazer. É um setor que precisa prosperar, que tem que continuar. Os maus comerciantes e maus industriais que estão adulterando as bebidas serão punidos na forma da lei, e os bons serão incentivados dentro do possível”, acrescentou.

Na quinta-feira (9/10), a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou a criação de um protocolo para aperfeiçoar a identificação de bebidas falsificadas. O estado é o epicentro de uma onda de contaminações por metanol.

*O colunista viajou a convite do Grupo Esfera