06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Metanol: Ministério da Saúde confirma 225 suspeitas de intoxicação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metanol:-ministerio-da-saude-confirma-225-suspeitas-de-intoxicacao

O Ministério da Saúde (MS) atualizou o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas: são 225 registros no total, até a noite desse domingo (5/10).

Destes 225, há 16 casos confirmados e 209 em investigação no Brasil. Os estados da Bahia e do Espírito Santos haviam registrado casos suspeitos, mas estes foram descartados.

São Paulo segue como o maior foco do problema. Confira os números:

  • São Paulo: 192 casos: 14 confirmados e 178 em investigação
  • Distrito Federal: um caso suspeito
  • Goiás: dois casos suspeitos
  • Mato Grosso do Sul: cinco casos suspeitos (um foi descartado)
  • Mato Grosso: um caso suspeito
  • Pernambuco: 10 casos suspeitos (dois foram descartados)
  • Paraná: dois casos suspeitos e dois confirmados
  • Rondônia: um caso suspeito
  • Piauí: dois casos suspeitos
  • Rio Grande do Sul: dois casos suspeitos
  • Rio de Janeiro: um caso suspeito
  • Paraíba: um caso suspeito
  • Ceará: três casos suspeitos

Duas mortes pela ingestão de metanol foram confirmadas, ambas em São Paulo. Há 13 óbitos estão em investigação: sete em SP, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Ceará.

Leia também

O Ministério da Saúde anunciou medidas para reforçar o tratamento ao redor do país. Serão importados do Japão 2,6 mil frascos de Fomepizol, antídoto para tratar intoxicações por ingestão de metanol. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os frascos devem chegar nesta semana.

Outra substância utilizada para o tratamento dos casos é o etanol farmacêutico: o governo anunciou a compra de mais de 16 mil ampolas do medicamento.

“O Ministério da Saúde tinha adquirido 4,3 mil ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas no laboratório nacional”, comunicou Padilha.

A recomendação do ministro é de que a população evite beber bebidas destiladas no momento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost