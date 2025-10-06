Metanol: Ministério da Saúde confirma 225 suspeitas de intoxicação

O Ministério da Saúde (MS) atualizou o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas: são 225 registros no total, até a noite desse domingo (5/10).

Destes 225, há 16 casos confirmados e 209 em investigação no Brasil. Os estados da Bahia e do Espírito Santos haviam registrado casos suspeitos, mas estes foram descartados.

São Paulo segue como o maior foco do problema. Confira os números:

São Paulo: 192 casos: 14 confirmados e 178 em investigação

Distrito Federal: um caso suspeito

Goiás: dois casos suspeitos

Mato Grosso do Sul: cinco casos suspeitos (um foi descartado)

Mato Grosso: um caso suspeito

Pernambuco: 10 casos suspeitos (dois foram descartados)

Paraná: dois casos suspeitos e dois confirmados

Rondônia: um caso suspeito

Piauí: dois casos suspeitos

Rio Grande do Sul: dois casos suspeitos

Rio de Janeiro: um caso suspeito

Paraíba: um caso suspeito

Ceará: três casos suspeitos

Duas mortes pela ingestão de metanol foram confirmadas, ambas em São Paulo. Há 13 óbitos estão em investigação: sete em SP, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Ceará.

O Ministério da Saúde anunciou medidas para reforçar o tratamento ao redor do país. Serão importados do Japão 2,6 mil frascos de Fomepizol, antídoto para tratar intoxicações por ingestão de metanol. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os frascos devem chegar nesta semana.

Outra substância utilizada para o tratamento dos casos é o etanol farmacêutico: o governo anunciou a compra de mais de 16 mil ampolas do medicamento.

“O Ministério da Saúde tinha adquirido 4,3 mil ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas no laboratório nacional”, comunicou Padilha.

A recomendação do ministro é de que a população evite beber bebidas destiladas no momento.