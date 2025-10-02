Metanol: ministro recomenda que população evite beber destilados

Em meio aos casos de intoxicação por metanol no Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que a população evite o consumo de bebidas destiladas — as principais suspeitas de provocarem os casos. O alerta foi feito nesta quinta-feira (2/10), durante coletiva de imprensa em Brasília.

“Na condição de ministro e como médico, a recomendação é que evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele”, disse Padilha. “Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas”, prosseguiu.

Ao todo, o Ministério da Saúde disse que recebeu 59 notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol. Destes, 11 foram confirmados.

Somente uma morte por intoxicação do tipo foi confirmada no país, no estado de São Paulo. Outros sete óbitos, suspeitos de terem sido provocados por envenenamento com metanol, seguem sendo investigados.