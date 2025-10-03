metanol-no-df:-2°-paciente-sob-suspeita-passou-dia-bebendo-vodca

O segundo paciente suspeito de intoxicação por metanol do Distrito Federal ingeriu vodca durante toda a quinta-feira. Ele deu entrada na unidade de pronto atendimento (UPA) de Brazlândia, na madrugada dessa sexta-feira (3/10), e intubado imediatamente, devido à gravidade em que se encontrava. O homem foi transferido para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) durante a tarde.

O Metrópoles apurou que o paciente é um homem, de 47 anos e é identificado pelas iniciais C.S.S. Apesar de estar intubado e em estado grave, ainda não há confirmação da intoxicação dele por metanol. O caso segue em apuração.

Caso Hungria

O cantor Hungria permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Distrito Federal após suposta intoxicação por metanol. Como parte do tratamento, ele está recebendo etanol ingerido, administrado oralmente ou por sonda, que ajuda a eliminar o metanol do organismo.

A coluna de Mirelle Pinheiro apurou, com exclusividade, que o resultado da perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nas duas amostras da vodca ingerida pelo cantor aponta que as bebidas alcoólicas não estavam contaminadas com metanol, mas a investigação continua para saber se o artista pode ter se contaminado após ingerir líquido “batizado” em outros recipientes.

Leia também

Hungria havia viajado recentemente a São Paulo, onde há possibilidade de ter ocorrido a exposição ao metanol. O diretor geral do hospital, Alisson Barcelos Borges, afirmou que o cantor permanecerá internado pelo menos até domingo ou segunda, a depender da evolução do quadro.

Fiscalização

“A embriaguez, em geral, não tem mais sintomas em 12 horas. Se passar das 12 horas ou houver sintomas específicos, como dor abdominal ou alterações de acuidade visual, o caso pode ser considerado suspeito”, explica a secretária executiva de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do DF, Edna Marques.

Conforme a secretária executiva, os profissionais de saúde vão oferecer o tratamento padronizado aos pacientes com sintomas de embriaguez, como hidratação. Caso o quadro clínico indique a possibilidade de intoxicação, já há protocolos definidos para o atendimento, como a realização de exames complementares, como a gasometria arterial.

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal determinou a criação de uma força-tarefa para fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas em toda a capital federal nos próximos dias.

A ordem de serviço frisa que os Núcleos de Inspeção deverão priorizar as ações em estabelecimentos que vendam produtos do tipo.

As ações diurnas ocorrem durante a semana, das 8h às 18h, em todo o Distrito Federal. As ações noturnas começaram na madrugada de quinta-feira (3/10) e irão até segunda-feira (6/10).