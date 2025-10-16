16/10/2025
Metanol: Operação Alquimia mira usinas e destilarias em São Paulo

Ação da Receita Federal ocorre em 13 cidades paulistas e em outros quatro estados; objetivo é rastrear a origem do metanol usado em bebidas adulteradas

A Receita Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Alquimia, com ações simultâneas em 13 cidades do estado de São Paulo e em outros quatro estados brasileiros. A força-tarefa tem como objetivo rastrear a procedência do metanol e comparar o material apreendido com amostras encontradas em bebidas adulteradas que provocaram mortes e intoxicações no país.

A operação é um desdobramento das investigações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam revelado esquemas de adulteração de combustíveis com o uso da substância — altamente tóxica e potencialmente letal.

Redação

🧯 Cidades e empresas investigadas

Em São Paulo, as ações ocorrem em Guarulhos, Cotia, Arujá, Suzano, Jandira, Araçariguama, Avaré, Cerqueira César, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital e Sumaré.
Outros estados com diligências são Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Participam da operação equipes da Polícia Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Ao todo, 24 empresas são alvo de coleta de amostras e documentos — incluindo importadores, terminais marítimos, indústrias químicas, destilarias e usinas.

⚗️ Cadeia do metanol: da importação ao desvio

Segundo a Receita Federal, há fortes indícios de desvio de metanol da cadeia industrial regular.
As investigações apontam que parte do produto pode ter sido retirada ilegalmente de distribuidoras e destinada à produção clandestina de bebidas alcoólicas.

Importadores são responsáveis pela entrada do metanol no país e o repassam a empresas químicas.
Nos terminais marítimos, grandes volumes ficam armazenados até serem enviados às indústrias.
Já algumas empresas químicas e destilarias teriam adquirido o produto com notas fiscais fraudulentas, usando caminhões e motoristas inexistentes — o que indica fraude documental e comercial.

As usinas, por sua vez, estão sendo investigadas por atuarem em pontos-chave da cadeia de produção, o que pode ajudar a rastrear lotes adulterados ou desviados.

☠️ Mortes e casos de intoxicação

O número de vítimas de intoxicação por metanol em São Paulo subiu para seis, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).
O caso mais recente é o de um homem de 37 anos, morador de Jundiaí, que morreu na terça-feira (14) após 11 dias de internação no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo.

O estado registra ainda 28 casos confirmados de intoxicação, 100 em investigação e 15 estabelecimentos interditados de forma cautelar.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde confirmou oito mortes — sendo seis em São Paulo e duas em Pernambuco —, além de dez óbitos sob investigação nos estados de SP, PE, MS, PB e PR.

O uso de metanol em bebidas é proibido por lei, pois o consumo acidental causa cegueira, insuficiência respiratória e morte, mesmo em pequenas doses.

Fonte: Receita Federal, ANP, Ministério da Saúde e ContilNet Notícias
✍️ Redigido por ContilNet

