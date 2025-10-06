Metanol: Padilha fala em “alinhamento total” com equipe de Tarcísio

Diferentemente da área da Segurança Pública, onde há divergências, na Saúde os governos Lula e Tarcísio de Freitas têm atuado em sintonia na crise envolvendo a intoxição por metanol.

Em entrevista à coluna na segunda-feira (6/10), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou haver um “alinhamento total” entre a pasta e o governo paulista sobre o tema.

“Eu falo pela área da saúde. Estamos em total alinhamento e sintonia com toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e com as gestões municipais também, porque a identificação é feita pelos profissionais e pela vigilância municipal local. E pela própria vigilância sanitária dos estabelecimentos comerciais — a grande maioria delas é feita pela vigilância municipal. Então, alinhamento total”, afirmou.

O ministro da Saúde, entretanto, defendeu a entrada da Polícia Federal (PF) nas investigações. Especialmente para apurar a possível participação de organizações criminosas na adulteração de bebidas destiladas.

“No caso da força de segurança, acho natural a PF ter entrado no caso, porque você não pode descartar a priori todas as hipóteses — inclusive, a de haver organização criminosa envolvida nisso. Uma organização criminosa que tenha impacto nacional, interestadual ou relação com outras adulterações, como de combustíveis, já que o metanol é utilizado como aditivo. Então, acho natural e importante a entrada da PF também”, completou.

Confira a entrevista na íntegra: