06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

Metanol: Padilha fala em “alinhamento total” com equipe de Tarcísio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metanol:-padilha-fala-em-“alinhamento-total”-com-equipe-de-tarcisio

Diferentemente da área da Segurança Pública, onde há divergências, na Saúde os governos LulaTarcísio de Freitas têm atuado em sintonia na crise envolvendo a intoxição por metanol.

Em entrevista à coluna na segunda-feira (6/10), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou haver um “alinhamento total” entre a pasta e o governo paulista sobre o tema.

3 imagensAlexandre Padilha, ministro da SaúdeAlexandre Padilha, ministro da SaúdeFechar modal.1 de 3

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 3

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 3

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

“Eu falo pela área da saúde. Estamos em total alinhamento e sintonia com toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e com as gestões municipais também, porque a identificação é feita pelos profissionais e pela vigilância municipal local. E pela própria vigilância sanitária dos estabelecimentos comerciais — a grande maioria delas é feita pela vigilância municipal. Então, alinhamento total”, afirmou.

Leia também

O ministro da Saúde, entretanto, defendeu a entrada da Polícia Federal (PF) nas investigações. Especialmente para apurar a possível participação de organizações criminosas na adulteração de bebidas destiladas.

“No caso da força de segurança, acho natural a PF ter entrado no caso, porque você não pode descartar a priori todas as hipóteses — inclusive, a de haver organização criminosa envolvida nisso. Uma organização criminosa que tenha impacto nacional, interestadual ou relação com outras adulterações, como de combustíveis, já que o metanol é utilizado como aditivo. Então, acho natural e importante a entrada da PF também”, completou.

Confira a entrevista na íntegra:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost