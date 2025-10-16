Metanol: PF busca fábricas clandestinas de bebidas em 5 estados

A Polícia Federal (PF), junto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realiza nesta quinta-feira (16/10) uma operação contra fábricas clandestinas suspeitas de falsificarem bebidas alcoólicas. A ação tem como alvos 24 empresas atuantes no setor sucroalcooleiro (produção de açúcar e derivados da cana-de-açúcar, como o etanol).
A Operação Alquimia é uma continuidade das investigações em curso contra adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. O objetivo é coletar e analisar amostras das bebidas fabricadas nessas empresas e verificar sua regularidade.
A fiscalização é feita em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.
Confira as 21 cidades que são alvos da operação:
- São Paulo
- Laranjal Paulista (SP)
- Guarulhos (SP)
- Suzano (SP)
- Araquariguama (SP)
- Sumaré (SP)
- Cotia (SP)
- Limeira (SP)
- Jandira (SP)
- Arujá (SP)
- Cerqueira Cesar (SP)
- Morro Agudo (SP)
- Avaré (SP)
- Palmital (SP)
- Colombo (PR)
- Paranaguá (PR)
- Araucária (PR)
- Dourados (MS)
- Campo Grande (MS)
- Várzea Grande (MT)
- Cocal do Sul (MT)
Leia também
-
Metanol: SUS recebe doação de 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico
-
Operação contra metanol prende 6 em 1 dia em SP. Prisões sobem para 57
-
BA: operação apura fraude de R$ 6 bilhões em 200 postos de gasolina
-
Intoxicação por metanol: número de mortes sobe para oito no Brasil
De acordo com a PF, o resultado das análises servirá de subsídio para as investigações conduzidas acerca das falsificações e contaminações de bebidas alcoólicas por metanol, desde o início de setembro deste ano.
Até essa quarta, o Ministério da Saúde havia registrado 41 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol e 8 óbitos, além de outros 107 casos suspeitos.
- São Paulo: 33 casos confirmados e 6 óbitos;
- Paraná: 4 casos confirmados;
- Pernambuco: 3 casos confirmados;
- Rio Grande do Sul: 1 caso confirmado e 2 óbitos.
A atualização dos números é feita pelo Ministério da Saúde nos dias de funcionamento da Sala de Situação (segundas, quartas e sextas-feiras), após as 17h.