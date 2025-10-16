16/10/2025
Metanol: PF busca fábricas clandestinas de bebidas em 5 estados

A Polícia Federal (PF), junto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realiza nesta quinta-feira (16/10) uma operação contra fábricas clandestinas suspeitas de falsificarem bebidas alcoólicas. A ação tem como alvos 24 empresas atuantes no setor sucroalcooleiro (produção de açúcar e derivados da cana-de-açúcar, como o etanol).

A Operação Alquimia é uma continuidade das investigações em curso contra adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. O objetivo é coletar e analisar amostras das bebidas fabricadas nessas empresas e verificar sua regularidade.

A fiscalização é feita em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.

Confira as 21 cidades que são alvos da operação:

  • São Paulo
  • Laranjal Paulista (SP)
  • Guarulhos (SP)
  • Suzano (SP)
  • Araquariguama (SP)
  • Sumaré (SP)
  • Cotia (SP)
  • Limeira (SP)
  • Jandira (SP)
  • Arujá (SP)
  • Cerqueira Cesar (SP)
  • Morro Agudo (SP)
  • Avaré (SP)
  • Palmital (SP)
  • Colombo (PR)
  • Paranaguá (PR)
  • Araucária (PR)
  • Dourados (MS)
  • Campo Grande (MS)
  • Várzea Grande (MT)
  • Cocal do Sul (MT)
De acordo com a PF, o resultado das análises servirá de subsídio para as investigações conduzidas acerca das falsificações e contaminações de bebidas alcoólicas por metanol, desde o início de setembro deste ano.

Até essa quarta, o Ministério da Saúde havia registrado 41 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol e 8 óbitos, além de outros 107 casos suspeitos.

  • São Paulo: 33 casos confirmados e 6 óbitos;
  • Paraná: 4 casos confirmados;
  • Pernambuco: 3 casos confirmados;
  • Rio Grande do Sul: 1 caso confirmado e 2 óbitos.

A atualização dos números é feita pelo Ministério da Saúde nos dias de funcionamento da Sala de Situação (segundas, quartas e sextas-feiras), após as 17h.

