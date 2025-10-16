Metanol: PF busca fábricas clandestinas de bebidas em 5 estados

A Polícia Federal (PF), junto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realiza nesta quinta-feira (16/10) uma operação contra fábricas clandestinas suspeitas de falsificarem bebidas alcoólicas. A ação tem como alvos 24 empresas atuantes no setor sucroalcooleiro (produção de açúcar e derivados da cana-de-açúcar, como o etanol).

A Operação Alquimia é uma continuidade das investigações em curso contra adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. O objetivo é coletar e analisar amostras das bebidas fabricadas nessas empresas e verificar sua regularidade.

A fiscalização é feita em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.

Confira as 21 cidades que são alvos da operação:

São Paulo

Laranjal Paulista (SP)

Guarulhos (SP)

Suzano (SP)

Araquariguama (SP)

Sumaré (SP)

Cotia (SP)

Limeira (SP)

Jandira (SP)

Arujá (SP)

Cerqueira Cesar (SP)

Morro Agudo (SP)

Avaré (SP)

Palmital (SP)

Colombo (PR)

Paranaguá (PR)

Araucária (PR)

Dourados (MS)

Campo Grande (MS)

Várzea Grande (MT)

Cocal do Sul (MT)

De acordo com a PF, o resultado das análises servirá de subsídio para as investigações conduzidas acerca das falsificações e contaminações de bebidas alcoólicas por metanol, desde o início de setembro deste ano.

Até essa quarta, o Ministério da Saúde havia registrado 41 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol e 8 óbitos, além de outros 107 casos suspeitos.

São Paulo: 33 casos confirmados e 6 óbitos;

Paraná: 4 casos confirmados;

Pernambuco: 3 casos confirmados;

Rio Grande do Sul: 1 caso confirmado e 2 óbitos.

A atualização dos números é feita pelo Ministério da Saúde nos dias de funcionamento da Sala de Situação (segundas, quartas e sextas-feiras), após as 17h.