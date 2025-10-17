17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Metanol: polícia faz buscas contra suspeitos de ligação com 2 mortes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metanol:-policia-faz-buscas-contra-suspeitos-de-ligacao-com-2-mortes

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta sexta-feira (17/10), uma operação contra um grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Os suspeitos estariam ligados às mortes de duas pessoas intoxicadas na zona leste de São Paulo.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e é uma consequência da operação policial da última sexta-feira (10/10), quando uma fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para falsificar bebidas foi fechada em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O etanol estava adulterado com metanol, segundo a investigação.

19 imagensPeritos analisam destilados em SPAutoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodcaProcon participa da operação tambémPolícia de SP investiga casosUm estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditadosFechar modal.1 de 19

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação2 de 19

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo3 de 19

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo4 de 19

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo5 de 19

Polícia de SP investiga casos

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo6 de 19

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo7 de 19

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo8 de 19

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo9 de 19

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo10 de 19

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo11 de 19

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo12 de 19

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo13 de 19

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação14 de 19

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo15 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles16 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles17 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles18 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles19 de 19

Bar na Mooca fechado

William Cardoso/Metrópoles

Na ocasião, as autoridades chegaram na fábrica a partir da investigação da morte do empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, em São Paulo. Ele morreu no dia 16 de setembro e a polícia descobriu que o bar onde ele consumiu a bebida, o Torres Bar, comercializava bebidas com percentuais que variam de 14,6% a 45,1% de metanol, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Uma mulher apontada como responsável pela fábrica clandestina foi presa pesa em flagrante. Ainda de acordo com a SSP, entre os alvos da operação desta sexta estão os familiares da suspeita presa na operação anterior. Eles são investigados por vender a bebida que intoxicou também um homem que está internado em estado grave após consumir o produto em um bar na região da saúde, zona sul de São Paulo.

Leia também

As mortes de Ricardo Mira e Marcos Antônio Jorge Junior, os dois primeiro óbitos confirmados por contaminação de metanol no Brasil, também estão relacionados com a ação do grupo criminoso, acredita a polícia.

Durante as buscas desta sexta, foi apreendido o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas.

Número de intoxicações por metanol

  • Foram registrados 90 casos de intoxicação no total, sendo 33 confirmados e 57 em investigação. 339 casos descartados.
  • Há seis mortes confirmadas, (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo, um homem de Osasco de 23 anos e um de Jundiaí de 37 anos.
  • Os dados foram divulgados na quarta-feira (15/10) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP).
  • De acordo com o Ministério da Saúde, no país, até o momento, há 148 notificações.
  • São 41 casos confirmados e 107 em apuração.
  • Outras 469 notificações foram eliminadas.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost