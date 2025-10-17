Metanol: polícia faz buscas contra suspeitos de ligação com 2 mortes

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta sexta-feira (17/10), uma operação contra um grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Os suspeitos estariam ligados às mortes de duas pessoas intoxicadas na zona leste de São Paulo.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e é uma consequência da operação policial da última sexta-feira (10/10), quando uma fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para falsificar bebidas foi fechada em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O etanol estava adulterado com metanol, segundo a investigação.

Na ocasião, as autoridades chegaram na fábrica a partir da investigação da morte do empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, em São Paulo. Ele morreu no dia 16 de setembro e a polícia descobriu que o bar onde ele consumiu a bebida, o Torres Bar, comercializava bebidas com percentuais que variam de 14,6% a 45,1% de metanol, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Uma mulher apontada como responsável pela fábrica clandestina foi presa pesa em flagrante. Ainda de acordo com a SSP, entre os alvos da operação desta sexta estão os familiares da suspeita presa na operação anterior. Eles são investigados por vender a bebida que intoxicou também um homem que está internado em estado grave após consumir o produto em um bar na região da saúde, zona sul de São Paulo.

As mortes de Ricardo Mira e Marcos Antônio Jorge Junior, os dois primeiro óbitos confirmados por contaminação de metanol no Brasil, também estão relacionados com a ação do grupo criminoso, acredita a polícia.

Durante as buscas desta sexta, foi apreendido o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas.

Número de intoxicações por metanol