Metanol: polícia faz buscas contra suspeitos de ligação com 2 mortes

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta sexta-feira (17/10), uma operação contra um grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Os suspeitos estariam ligados às mortes de duas pessoas intoxicadas na zona leste de São Paulo.
A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e é uma consequência da operação policial da última sexta-feira (10/10), quando uma fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para falsificar bebidas foi fechada em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O etanol estava adulterado com metanol, segundo a investigação.
19 imagensFechar modal.1 de 19
Governo do Estado de São Paulo/Divulgação2 de 19
Peritos analisam destilados em SP
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo3 de 19
Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo4 de 19
Procon participa da operação também
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo5 de 19
Polícia de SP investiga casos
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo6 de 19
Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo7 de 19
Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo8 de 19
Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo9 de 19
Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo10 de 19
Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo11 de 19
Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo12 de 19
Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo13 de 19
Governo do Estado de São Paulo/Divulgação14 de 19
Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP
Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo15 de 19
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
William Cardoso/Metrópoles16 de 19
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
William Cardoso/Metrópoles17 de 19
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
William Cardoso/Metrópoles18 de 19
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
William Cardoso/Metrópoles19 de 19
Bar na Mooca fechado
William Cardoso/Metrópoles
Na ocasião, as autoridades chegaram na fábrica a partir da investigação da morte do empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, em São Paulo. Ele morreu no dia 16 de setembro e a polícia descobriu que o bar onde ele consumiu a bebida, o Torres Bar, comercializava bebidas com percentuais que variam de 14,6% a 45,1% de metanol, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
Uma mulher apontada como responsável pela fábrica clandestina foi presa pesa em flagrante. Ainda de acordo com a SSP, entre os alvos da operação desta sexta estão os familiares da suspeita presa na operação anterior. Eles são investigados por vender a bebida que intoxicou também um homem que está internado em estado grave após consumir o produto em um bar na região da saúde, zona sul de São Paulo.
Leia também
-
Metanol: vendas de gin desabam apesar da reação do setor em SP
-
Cadeia do metanol: usinas e destilarias são alvos de operação em SP
-
Metanol: homem de 37 anos morre após ficar internado em Jundiaí
-
Operação contra metanol prende 6 em 1 dia em SP. Prisões sobem para 57
As mortes de Ricardo Mira e Marcos Antônio Jorge Junior, os dois primeiro óbitos confirmados por contaminação de metanol no Brasil, também estão relacionados com a ação do grupo criminoso, acredita a polícia.
Durante as buscas desta sexta, foi apreendido o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas.
Número de intoxicações por metanol
- Foram registrados 90 casos de intoxicação no total, sendo 33 confirmados e 57 em investigação. 339 casos descartados.
- Há seis mortes confirmadas, (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo, um homem de Osasco de 23 anos e um de Jundiaí de 37 anos.
- Os dados foram divulgados na quarta-feira (15/10) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP).
- De acordo com o Ministério da Saúde, no país, até o momento, há 148 notificações.
- São 41 casos confirmados e 107 em apuração.
- Outras 469 notificações foram eliminadas.