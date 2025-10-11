Metanol: prisões por venda de bebida adulterada chegam a 51 em SP

O Governo de São Paulo contabiliza 51 prisões por venda irregular ou adulteração de bebidas neste ano no estado. Desse total, 30 ocorreram a partir do final de setembro, quando ações de fiscalizações foram intensificadas em razão da onda de casos de intoxicação por metanol em destilados.

Até este sábado (11/10), o estado registrou cinco mortes após ingestão de bebidas “batizadas” com metanol. São 25 casos confirmados de intoxicação e outros 160 em investigação.

As prisões mais recentes ocorreram em Hortolândia e Tatuí, no interior paulista. Na sexta-feira (10/10), um homem de 27 anos foi preso durante uma vistoria da Polícia Militar em uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em Hortolândia.

Leia também

No local, os agentes encontraram 1.258 garrafas cheias de bebidas de diferentes marcas, além de 8.800 garrafas vazias, tampinhas, rolos de rótulos, lacres com selo de importação, galões vazios e outros cheios de substância semelhante a álcool.

Também foram apreendidos maquinários usados no envase e fechamento das garrafas, além de um celular do suspeito.

Já em Tatuí, a polícia prendeu um homem de 42 anos responsável também por uma fábrica clandestina de bebidas. O esquema desmantelado pela Polícia Civil contava com a participação de um adolescente, de 17 anos, contratado para auxiliar na adulteração e no envase de bebidas destiladas para revenda.

O último balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), desta sexta-feira (10/10) informa que o total de casos descartados por intoxicação por metanol, após análises clínicas e epidemiológicas, subiu para 189.

Fiscalizações do Procon

Um mutirão com mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades fiscalizou, na noite de sexta-feira (10/10), mais de mil bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas.

A operação #DeOlhoNoCopo ocorreu em meio a uma força-tarefa para conter casos de intoxicação por metanol causados por falsificação de bebidas.

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo subiu para 25, de acordo com o novo balanço publicado pelo governo na sexta.

Os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com atenção à procedência e regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.

Só na capital paulista, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e do litoral.

Os fiscais encontraram irregularidades em 42 locais, relacionadas a descumprimentos do Código de Defesa do Consumidor. Não houve registros de suspeita de adulteração de bebidas.

“Estamos realizando uma operação conjunta voltada à saúde do cidadão paulista. Atuamos junto com o consumidor para restabelecer a confiança nos estabelecimentos”, afirmou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.

Números do Governo de SP