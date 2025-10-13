metanol:-procon-fecha-posto-em-cidade-com-mais-casos-suspeitos-em-sp

Fiscais do Procon-SP fecharam um posto de combustível por falhas consideráveis na venda de combustíveis, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A interdição faz partes das ações de fiscalização do órgão em meio a investigação a respeito do uso de metanol em adulteração de bebidas alcoólicas no estado.

Segundo o Procon, as fiscalizações em postos de combustíveis se tornaram mais “estratégicas e necessárias”, após a suspeita das autoridades policiais que investigam a possibilidade de adulteradores de bebidas terem adquirido etanol nos estabelecimentos. Segundo o Procon, os comércios estariam adicionando metanol nos produtos vendidos aos adulteradores.

Peritos analisam destilados em SP

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Procon participa da operação também

Polícia de SP investiga casos

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

O posto fechado em São Bernardo tinha falhas consideradas graves no comércio de combustível, como: impedir a continuidade da vistoria, não possuir notas fiscais dos combustíveis comercializados e não informar os nomes dos distribuidores nas bombas de abastecimento.

Outros nove estabelecimentos também foram vistoriados: seis apresentaram irregularidades, incluindo ausências de notas fiscais, falta de informações obrigatórias nas bombas e ausência de painéis de preço na entradas. Em dos postos vistoriados, os funcionários deixaram o local durante a fiscalização — que ocorreram graças às denuncias feitas por consumidores no site do Procon-SP e por outras instituições.

Em 2025, o órgão também passou a receber avisos de irregularidades aos fins de semana e para denunciar um posto irregular basta o consumidor realizar um cadastro no site do Procon, apresentar cupom ou nota fiscal com CNPJ, nome e endereço do posto, e informar a bomba utilizada e o horário de abastecimento, se houver suspeita de combustível adulterado.

Metanol em São Bernardo

São Bernardo do Campo é a cidade com mais casos suspeitos de intoxicação por metanol em São Paulo e também no Brasil, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (13/10). De acordo com a pasta, o município ainda tem 36 notificações em investigação, 54 descartados e dois confirmados.

Apesar do Ministério da Saúde ter divulgado duas confirmações na cidade, a Prefeitura de São Bernardo do Campo só confirma um caso: Bruna Araújo, 30 anos, que morreu no dia 6 de outubro, no Hospital das Clínicas.

A administração municipal ainda diz que a Vigilância Epidemiológica recebeu 119 notificações de suspeita por contaminação de metanol, com 35 descartadas.

Quatro estabelecimentos comerciais e lotes de bebidas foram interditados cautelarmente nos bairros Taboão, Paulicéia, Ferrazópolis e Parque dos Químicos. A Polícia Civil da cidade também apreendeu algumas garrafas dos mesmos estabelecimentos, e a Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DICMA) está à frente da investigação criminal.

Números do Governo de SP

Há 128 casos suspeitos de intoxicação, sendo 100 em investigação.

Cinco mortes foram confirmadas, sendo três homens — de 54, 46 e 45 anos — residentes na cidade de São Paulo; uma mulher, de 30 anos, de São Bernardo do Campo; e um homem de Osasco, de 23 anos.

Três mortes estão em investigação, sendo uma no município de São Paulo (uma pessoa de 50 anos) e duas em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos).

Mais de 21,4 mil garrafas foram apreendidas desde o dia 29/9. Mais de 71,4 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025.

Mais de 105,2 mil insumos foram apreendidos.

480 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9. Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano.

Mais de 121,8 mil vasilhames vazios apreendidos.

51 pessoas presas; 30, desde o dia 29/9.

15 estabelecimentos interditados cautelarmente.

Fiscalizações do Procon

Um mutirão com mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades fiscalizou, na noite de sexta-feira (10), mais de mil bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas.

A operação #DeOlhoNoCopo ocorreu em meio a uma força-tarefa para conter casos de intoxicação por metanol causados por falsificação de bebidas.

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo subiu para 25, de acordo com o novo balanço publicado pelo governo na sexta.

Os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com atenção à procedência e à regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.

Só na capital paulista, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e do litoral.

Os fiscais encontraram irregularidades em 42 locais, relacionadas a descumprimentos do Código de Defesa do Consumidor. Não houve registros de suspeita de adulteração de bebidas.

“Estamos realizando uma operação conjunta voltada à saúde do cidadão paulista. Atuamos junto com o consumidor para restabelecer a confiança nos estabelecimentos”, afirmou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.