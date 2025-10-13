metanol:-procon-fecha-posto-em-cidade-com-mais-casos-suspeitos-em-sp

Fiscais do Procon-SP fecharam um posto de combustível por falhas consideráveis na venda de combustíveis, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A interdição faz partes das ações de fiscalização do órgão em meio a investigação a respeito do uso de metanol em adulteração de bebidas alcoólicas no estado.
Segundo o Procon, as fiscalizações em postos de combustíveis se tornaram mais “estratégicas e necessárias”, após a suspeita das autoridades policiais que investigam a possibilidade de adulteradores de bebidas terem adquirido etanol nos estabelecimentos. Segundo o Procon, os comércios estariam adicionando metanol nos produtos vendidos aos adulteradores.
O posto fechado em São Bernardo tinha falhas consideradas graves no comércio de combustível, como: impedir a continuidade da vistoria, não possuir notas fiscais dos combustíveis comercializados e não informar os nomes dos distribuidores nas bombas de abastecimento.
Outros nove estabelecimentos também foram vistoriados: seis apresentaram irregularidades, incluindo ausências de notas fiscais, falta de informações obrigatórias nas bombas e ausência de painéis de preço na entradas. Em dos postos vistoriados, os funcionários deixaram o local durante a fiscalização — que ocorreram graças às denuncias feitas por consumidores no site do Procon-SP e por outras instituições.
Em 2025, o órgão também passou a receber avisos de irregularidades aos fins de semana e para denunciar um posto irregular basta o consumidor realizar um cadastro no site do Procon, apresentar cupom ou nota fiscal com CNPJ, nome e endereço do posto, e informar a bomba utilizada e o horário de abastecimento, se houver suspeita de combustível adulterado.
Metanol em São Bernardo
São Bernardo do Campo é a cidade com mais casos suspeitos de intoxicação por metanol em São Paulo e também no Brasil, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (13/10). De acordo com a pasta, o município ainda tem 36 notificações em investigação, 54 descartados e dois confirmados.
Apesar do Ministério da Saúde ter divulgado duas confirmações na cidade, a Prefeitura de São Bernardo do Campo só confirma um caso: Bruna Araújo, 30 anos, que morreu no dia 6 de outubro, no Hospital das Clínicas.
A administração municipal ainda diz que a Vigilância Epidemiológica recebeu 119 notificações de suspeita por contaminação de metanol, com 35 descartadas.
Quatro estabelecimentos comerciais e lotes de bebidas foram interditados cautelarmente nos bairros Taboão, Paulicéia, Ferrazópolis e Parque dos Químicos. A Polícia Civil da cidade também apreendeu algumas garrafas dos mesmos estabelecimentos, e a Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DICMA) está à frente da investigação criminal.
Números do Governo de SP
- Há 128 casos suspeitos de intoxicação, sendo 100 em investigação.
- Cinco mortes foram confirmadas, sendo três homens — de 54, 46 e 45 anos — residentes na cidade de São Paulo; uma mulher, de 30 anos, de São Bernardo do Campo; e um homem de Osasco, de 23 anos.
- Três mortes estão em investigação, sendo uma no município de São Paulo (uma pessoa de 50 anos) e duas em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos).
- Mais de 21,4 mil garrafas foram apreendidas desde o dia 29/9. Mais de 71,4 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025.
- Mais de 105,2 mil insumos foram apreendidos.
- 480 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9. Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano.
- Mais de 121,8 mil vasilhames vazios apreendidos.
- 51 pessoas presas; 30, desde o dia 29/9.
- 15 estabelecimentos interditados cautelarmente.
Fiscalizações do Procon
Um mutirão com mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades fiscalizou, na noite de sexta-feira (10), mais de mil bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas.
A operação #DeOlhoNoCopo ocorreu em meio a uma força-tarefa para conter casos de intoxicação por metanol causados por falsificação de bebidas.
O número de casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo subiu para 25, de acordo com o novo balanço publicado pelo governo na sexta.
Os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com atenção à procedência e à regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.
Só na capital paulista, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e do litoral.
Os fiscais encontraram irregularidades em 42 locais, relacionadas a descumprimentos do Código de Defesa do Consumidor. Não houve registros de suspeita de adulteração de bebidas.
“Estamos realizando uma operação conjunta voltada à saúde do cidadão paulista. Atuamos junto com o consumidor para restabelecer a confiança nos estabelecimentos”, afirmou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.