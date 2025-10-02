02/10/2025
Metanol: “Responsabilidades claras ao estado e mercado”, diz Idec

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) emitiu nota, nesta quinta-feira (2/10), em que enfatizou a responsabilidade de fabricantes, comerciantes e autoridades, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas destiladas.

“O Idec lamenta profundamente os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas destiladas e se solidariza com as vítimas e suas famílias. Reforçamos que a legislação brasileira protege consumidores em situações como esta e impõe responsabilidades claras tanto ao Estado quanto ao mercado. A responsabilidade recai sobre toda a cadeia: órgãos fiscalizadores, fabricantes, distribuidores, supermercados, bares e restaurantes”, diz parte do comunicado do órgão.

Ainda conforme o Idec, em situações de risco, como no caso do metanol, fornecedores têm o dever de investigar, intervir e informar de forma ampla e imediata quais produtos estão sob suspeita e onde foram distribuídos, para evitar novos danos. “Já o poder público deve estabelecer protocolos de tratamento com antídotos, orientar a Vigilância Sanitária para investigar e fiscalizar, reforçar a comunicação entre órgãos de saúde e segurança para mapear a origem das adulterações, e intensificar ações de prevenção e orientação aos Procons e para as pessoas.”

Os fabricantes de produtos que identificarem a periculosidade têm o dever de comunicar às autoridades competentes e aos consumidores quais medidas estão sendo adotadas para mitigá-los.

Código de Defesa do Consumidor

  • De acordo com o artigo 13, II e III, do CDC, quem comercializa produtos sem identificação do fabricante também deve assumir os riscos e responder pelos danos causados, bem como aqueles que não conservarem adequadamente os produtos.
  • A legislação de defesa do consumidor é clara: produtos que coloquem em risco a saúde devem ser retirados imediatamente do mercado.
  • O artigo 18, §6º do CDC proíbe a venda de alimentos e bebidas adulterados ou deteriorados, enquanto o artigo 10, §3º impõe às autoridades públicas o dever de prestar informações adequadas e proteger a população.
  • O Idec reafirma: proteger consumidores e garantir transparência é obrigação de fabricantes, comerciantes e autoridades.

Nesta quinta, o governo de São Paulo confirmou a interdição de sete estabelecimentos, apreensão de mais de mil garrafas e 11 casos de intoxicação por metanol no estado.

