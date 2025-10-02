metanol:-“responsabilidades-claras-ao-estado-e-mercado”,-diz-idec

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) emitiu nota, nesta quinta-feira (2/10), em que enfatizou a responsabilidade de fabricantes, comerciantes e autoridades, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas destiladas.

“O Idec lamenta profundamente os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas destiladas e se solidariza com as vítimas e suas famílias. Reforçamos que a legislação brasileira protege consumidores em situações como esta e impõe responsabilidades claras tanto ao Estado quanto ao mercado. A responsabilidade recai sobre toda a cadeia: órgãos fiscalizadores, fabricantes, distribuidores, supermercados, bares e restaurantes”, diz parte do comunicado do órgão.

Ainda conforme o Idec, em situações de risco, como no caso do metanol, fornecedores têm o dever de investigar, intervir e informar de forma ampla e imediata quais produtos estão sob suspeita e onde foram distribuídos, para evitar novos danos. “Já o poder público deve estabelecer protocolos de tratamento com antídotos, orientar a Vigilância Sanitária para investigar e fiscalizar, reforçar a comunicação entre órgãos de saúde e segurança para mapear a origem das adulterações, e intensificar ações de prevenção e orientação aos Procons e para as pessoas.”

Peritos analisam destilados em SP

Autoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidas

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca

Procon participa da operação também

Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP

Um estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Policia Civil de SP

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na intoxicação por metanol

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Quatro estabelecimentos foram interditados e um proibido de vender bebidas alcoólicas após operação em SP

Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP

Os fabricantes de produtos que identificarem a periculosidade têm o dever de comunicar às autoridades competentes e aos consumidores quais medidas estão sendo adotadas para mitigá-los.

Código de Defesa do Consumidor

De acordo com o artigo 13, II e III, do CDC, quem comercializa produtos sem identificação do fabricante também deve assumir os riscos e responder pelos danos causados, bem como aqueles que não conservarem adequadamente os produtos.

A legislação de defesa do consumidor é clara: produtos que coloquem em risco a saúde devem ser retirados imediatamente do mercado.

O artigo 18, §6º do CDC proíbe a venda de alimentos e bebidas adulterados ou deteriorados, enquanto o artigo 10, §3º impõe às autoridades públicas o dever de prestar informações adequadas e proteger a população.

O Idec reafirma: proteger consumidores e garantir transparência é obrigação de fabricantes, comerciantes e autoridades.

Nesta quinta, o governo de São Paulo confirmou a interdição de sete estabelecimentos, apreensão de mais de mil garrafas e 11 casos de intoxicação por metanol no estado.

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

Torres Bar, na Mocca

Villa Jardim, em São Bernardo do Campo

Bar Beco do Espeto, no Itaim Bibi, que tem como sócio Igor Ferreira Sauceda, motorista do Porsche que perseguiu e atropelou um motociclista

