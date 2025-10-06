Metanol: São Bernardo confirma morte de mulher, de 30 anos, a 3ª no estado

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou, na noite desta segunda-feira (6/10), a morte de Bruna Araújo de Souza, mulher de 30 anos que estava internada após ser contaminada por metanol. O estado de São Paulo já registra três óbitos relacionados a intoxicação confirmados.
De acordo com a administração municipal, Bruna é o único caso de contaminação por metanol confirmado na cidade. A Vigilância Epidemiológica do município recebeu 78 notificações de casos suspeitos até o momento desta publicação.
São Bernardo é a segunda cidade mais afetada pela intoxicação com metanol.
Em postagem nos Stories do Instagram, uma amiga lamentou a morte de Bruna. “Eu te amo, minha princesa. Nunca imaginei que o dia mais feliz pra você se tornaria o maior pesadelo pra mim.”
Bruna Araújo de Souza, 30 anos, teve morte confirmada por ingerir bebida alcoólica adulterada por metanol em SP
Amiga de Bruna, 30, morta após ingerir bebida adulterada por metanol, posta homenagem nas redes sociais
Mortes no estado de SP
Até o momento desta publicação, a Prefeitura de São Paulo confirmou duas mortes causadas por intoxicação por metanol na capital paulista. Uma vítima é um homem, de 46 anos, identificado como Marcos Antônio Jorge Junior, que faleceu nessa quinta-feira (2/10), após dar entrada no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé, com sintomas de contaminação no dia 29 de setembro.
A pasta já havia confirmado uma primeira morte causada pela contaminação por metanol no dia 15 de setembro, a do empresário Ricardo Lopes Mira. Ele apresentou sintomas no dia 9 do mesmo mês e foi atendido pela rede privada.
Essas são as duas únicas mortes confirmadas no Brasil até o momento. A secretaria municipal lamentou as duas perdas.
Peritos analisam destilados em SP
Autoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidas
Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca
Procon participa da operação também
Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP
Um estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados
Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração
Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP
Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na intoxicação por metanol
Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista
Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar
Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas
Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP
Veja números da intoxicação por Metanol em SP:
Casos e mortes até esta segunda-feira (6/10)
- 3 mortes confirmadas.
- 7 mortes sob investigação (sem contar as confirmadas).
- 15 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.
- 164 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).
Estabelecimentos interditados e prisões
- 11 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.
- Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra.
- Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).
Tratamento de pacientes
Também nessa sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição de 2 mil novas ampolas de álcool etílico, usado no tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais.
Um novo protocolo promete agilizar a análise dos casos. Os testes em amostras de sangue e urina devem ser concluídos em até uma hora no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP).
Interdição de estabelecimentos
Em meio ao aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual interditou 10 estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados.
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Torres Bar, na Mocca
Villa Jardim, em São Bernardo do Campo
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Os bares e as distribuidoras estão localizados nos bairros: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.