07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Metanol: SP chega a 3 mortes, 18 casos confirmados e 158 investigados

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metanol:-sp-chega-a-3-mortes,-18-casos-confirmados-e-158-investigados

O governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (7/10), que o total de casos confirmados de intoxicação por metanol subiu para 18 no estado. O último balanço mostrava 15 diagnósticos confirmados. Ao todo, são 176 notificações em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 10 mortes são investigadas por ter relação com a contaminação por metanol. Três já foram confirmadas, sendo a última delas de Bruna Araújo, mulher de 30 anos que morreu no último dia 2 de outubro, em São Bernardo do Campo, na região do ABC.

Leia também

Apesar do aumento do número de casos confirmados, o governo paulista afirmou que descartou 38 novos casos após análises clínicas e epidemiológicas e outros 35 passaram a ser investigados. O total de notificações descartadas é de 85.

14 imagensAutoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidasAutoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodcaProcon participa da operação tambémPolícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SPUm estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditadosFechar modal.1 de 14

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo2 de 14

Autoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo3 de 14

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo4 de 14

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo5 de 14

Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo6 de 14

Um estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo7 de 14

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo8 de 14

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo9 de 14

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo10 de 14

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo11 de 14

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo12 de 14

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo13 de 14

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação14 de 14

Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Veja números da intoxicação por metanol em SP:

Casos e mortes até esta terça-feira (7/10)

  • 3 mortes confirmadas.
  • 7 mortes sob investigação (sem contar as confirmadas).
  • 18 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.
  • 158 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).

Estabelecimentos interditados e prisões 

  • 11 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.
  • Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra.
  • Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).
  • 42 presos em operações contra a adulteração de bebida desde o início do ano, 21 delas nesta semana

Tratamento de pacientes

Na sexta-feira (3/10), o governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição de 2 mil novas ampolas de álcool etílico, usado no tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais.

Leia também

Um novo protocolo promete agilizar a análise dos casos. Os testes em amostras de sangue e urina devem ser concluídos em até uma hora no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP).

Interdição de estabelecimentos

Em meio ao aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual interditou 10 estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados.

11 imagensEstabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanolEstabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanolTorres Bar, na MoccaVilla Jardim, em São Bernardo do CampoFechar modal.1 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles2 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles3 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles4 de 11

Torres Bar, na Mocca

Google Maps/Reprodução5 de 11

6 de 11

Villa Jardim, em São Bernardo do Campo

Google Maps/Reprodução7 de 11

8 de 11

9 de 11

10 de 11

11 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles

Os bares e as distribuidoras estão localizados nos bairros: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost