metanol:-sp-chega-a-3-mortes,-18-casos-confirmados-e-158-investigados

O governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (7/10), que o total de casos confirmados de intoxicação por metanol subiu para 18 no estado. O último balanço mostrava 15 diagnósticos confirmados. Ao todo, são 176 notificações em São Paulo.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 10 mortes são investigadas por ter relação com a contaminação por metanol. Três já foram confirmadas, sendo a última delas de Bruna Araújo, mulher de 30 anos que morreu no último dia 2 de outubro, em São Bernardo do Campo, na região do ABC.
Apesar do aumento do número de casos confirmados, o governo paulista afirmou que descartou 38 novos casos após análises clínicas e epidemiológicas e outros 35 passaram a ser investigados. O total de notificações descartadas é de 85.
Veja números da intoxicação por metanol em SP:
Casos e mortes até esta terça-feira (7/10)
- 3 mortes confirmadas.
- 7 mortes sob investigação (sem contar as confirmadas).
- 18 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.
- 158 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).
Estabelecimentos interditados e prisões
- 11 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.
- Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra.
- Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).
- 42 presos em operações contra a adulteração de bebida desde o início do ano, 21 delas nesta semana
Tratamento de pacientes
Na sexta-feira (3/10), o governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição de 2 mil novas ampolas de álcool etílico, usado no tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais.
Um novo protocolo promete agilizar a análise dos casos. Os testes em amostras de sangue e urina devem ser concluídos em até uma hora no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP).
Interdição de estabelecimentos
Em meio ao aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual interditou 10 estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados.
Os bares e as distribuidoras estão localizados nos bairros: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.