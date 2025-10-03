Metanol: SP fecha 9 estabelecimentos e confirma 1º caso em Guarulhos

Em meio a um aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual de São Paulo já interditou nove estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados, segundo último balanço da Secretaria do Estado da Saúde (SES), publicado na tarde dessa quinta-feira (2/10). O estado conta com 11 casos confirmados de intoxicação e registrou na última atualização o primeiro caso em Guarulhos, na região metropolitana.

O balanço divulgado pela Secretaria da Saúde aponta que, até o momento, são 52 casos de intoxicação por metanol registrados no estado — 41 suspeitos e 11 confirmados. A pasta também informa que o número de mortes está em 6 — 5 em investigação e uma confirmada.

Fechados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, os bares e distribuidoras estão localizados nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo estadual, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.

Três dias após a criação do comitê, cinco inquéritos policiais foram instaurados para ajudar nas investigações. O governo estadual afirma que três departamentos da Polícia Civil estão envolvidos e que 24 prisões relacionadas ao crime já foram realizadas em 2025.

Veja números da intoxicação por Metanol em SP:

Casos (52)

1 morte confirmada;

5 mortes sob investigação (sem contar confirmada);

11 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada;

41 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados);

Estabelecimentos interditados

9 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.

Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim

Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim Grande SP: Osasco (2) São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1)

Intoxicação por metanol

Altamente inflamável e tóxico à saúde humana, o metanol, também conhecido como álcool metílico, é incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Utilizado na formulação de tintas, combustíveis e adesivos, o composto também aparece, em pequenas quantidades, no processo de fermentação de frutas e vegetais.

Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal. Por isso, segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas.

Sem o uso da dose correta, no entanto, o composto é altamente tóxico à saúde humana. Em meio a uma série de intoxicações pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, até essa quinta-feira (2/10), foram registradas 52 notificações de casos suspeitos. Do total, 11 já foram confirmados.

Há também seis óbitos associados ao metanol no estado até o momento: um confirmado e cinco em investigação. No país, outras sete mortes seguem em investigação, conforme informou o Ministério da Saúde (MS).