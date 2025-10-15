15/10/2025
Metanol: SUS recebe doação de 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico

Escrito por Metrópoles
O Ministério da Saúde (MS) recebeu, nessa segunda-feira (13/10), uma doação de 11,556 mil unidades de etanol farmacêutico, medicamento utilizado para tratamento de pacientes intoxicados por ingestão de metanol.

A doação partiu da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, e agora todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal contam com estoques do antídoto. A produção foi autorizada e fiscalizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O envio começou nessa terça-feira (14/10):

  • 10,3 mil unidades foram distribuídas por todo o país;
  • 408 unidades ficam no estoque estratégico do Ministério da Saúde e serão encaminhadas aos estados, conforme demanda.

Segundo o ministério, a fabricação do antídoto normalmente utiliza ampolas de 10 ml, mas a empresa produziu e doou frascos de 30 ml. O volume total equivale a 11,556 ampolas padrão de etanol farmacêutico. Confira a distribuição por estado:

table visualization

table visualization

As unidades doadas se somam às 4,3 mil entregues pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que estão disponíveis nas unidades de referência dos estados.

Casos confirmados

A última atualização do Ministério da Saúde, dessa segunda-feira, traz 32 casos confirmados de pessoas intoxicadas por ingestão de metanol em bebidas adulteradas. Até 181 casos suspeitos seguem em investigação, e outros 320 foram descartados.

Os casos confirmados de intoxicação foram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Quanto aos óbitos, cinco foram confirmados em SP, e outros nove seguem em investigação: três em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Ceará.

