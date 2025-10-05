Metanol: venda de bebidas cai após casos de intoxicação, diz pesquisa

A venda de bebidas alcoólicas no estado de São Paulo caiu na última semana, a 39ª do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, aponta uma pesquisa feita pela Varejo 360. A queda ocorre em meio à alta de casos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde confirmou, até esse sábado (4/10), 195 notificações – das quais, 13 são de óbitos.

De acordo com os dados, houve recuo de 19,7% na venda de bebidas alcoólicas em SP. O maior impacto foi em destilados, especificamente associados com os casos de intoxicação. A queda, nesse caso, foi de 21,3%.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 2 de 12

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 3 de 12

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 4 de 12

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 5 de 12

Torres Bar, na Mocca

Google Maps/Reprodução 6 de 12

7 de 12

Villa Jardim, em São Bernardo do Campo

Google Maps/Reprodução 8 de 12

9 de 12

10 de 12

Bar Beco do Espeto, no Itaim Bibi

Enzo Marcus/Metrópoles 11 de 12

12 de 12

Em seguida, a comercialização de cervejas apresentou queda de 20,1%. A venda de aguardente caiu 10,5%. Vinhos e espumantes também demonstraram recuo, de 9,6%.

Vodca, gin e whisky são as bebidas apontadas pelas autoridades com maior risco de haver contaminação por metanol. A venda de vodca caiu 19,3%, enquanto a de gin recuou 1,9%. O único produto que apresentou aumento nas vendas foi whisky, de 0,5%.

Veja os percentuais informados pela pesquisa da Varejo 360 na 39ª semana do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado:

Cerveja: – 20,1%

Destiladas: – 21,3%

Vinho e espumantes: – 9,6%

Whisky: + 0,5%

Vodca: – 19,3%

Gin: – 1,9%

Aguardente: – 10,5%

Leia também

SP é epicentro dos casos de intoxicação por metanol