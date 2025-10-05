Metanol: venda de bebidas cai após casos de intoxicação, diz pesquisa

A venda de bebidas alcoólicas no estado de São Paulo caiu na última semana, a 39ª do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, aponta uma pesquisa feita pela Varejo 360. A queda ocorre em meio à alta de casos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde confirmou, até esse sábado (4/10), 195 notificações – das quais, 13 são de óbitos.
De acordo com os dados, houve recuo de 19,7% na venda de bebidas alcoólicas em SP. O maior impacto foi em destilados, especificamente associados com os casos de intoxicação. A queda, nesse caso, foi de 21,3%.
Em seguida, a comercialização de cervejas apresentou queda de 20,1%. A venda de aguardente caiu 10,5%. Vinhos e espumantes também demonstraram recuo, de 9,6%.
Vodca, gin e whisky são as bebidas apontadas pelas autoridades com maior risco de haver contaminação por metanol. A venda de vodca caiu 19,3%, enquanto a de gin recuou 1,9%. O único produto que apresentou aumento nas vendas foi whisky, de 0,5%.
Veja os percentuais informados pela pesquisa da Varejo 360 na 39ª semana do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado:
- Cerveja: – 20,1%
- Destiladas: – 21,3%
- Vinho e espumantes: – 9,6%
- Whisky: + 0,5%
- Vodca: – 19,3%
- Gin: – 1,9%
- Aguardente: – 10,5%
SP é epicentro dos casos de intoxicação por metanol
- O estado de São Paulo é o que vive a pior situação em relação aos casos de intoxicação por metanol no Brasil.
- O território paulista já registra 162 casos, sendo 14 confirmados e 148 em investigação, em 27 cidades diferentes. Ao todo, sete óbitos são investigados.
- A capital é a que registra o pior cenário com 75 casos em investigação e 11 confirmados.
- Até esse sábado (4/10), a Prefeitura de São Paulo confirmou duas mortes causadas por intoxicação por metanol na capital paulista.
- Uma vítima é um homem de 46 anos, identificado como Marcos Antônio Jorge Junior, que faleceu na quinta-feira (2/10).
- Ele deu entrada no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé, com sintomas de contaminação, no dia 29 de setembro.
- A pasta já havia confirmado uma primeira morte causada pela contaminação por metanol no dia 15 de setembro, o empresário Ricardo Lopes Mira. Ele apresentou sintomas no dia 9 do mesmo mês e foi atendido pela rede privada.
- Essas são as duas únicas mortes confirmadas no Brasil até o momento. A secretaria municipal lamentou as duas perdas.