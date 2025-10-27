27/10/2025
Meteoro? Objeto luminoso é visto no céu de Brasília na noite desta 2ª

Escrito por Metrópoles
meteoro?-objeto-luminoso-e-visto-no-ceu-de-brasilia-na-noite-desta-2a

O registro de um objeto desconhecido sobrevoando o céu do Distrito Federal chamou a atenção dos brasilienses na noite desta segunda-feira (27/10).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o objeto luminoso cortando o céu da capital. Alguns internautas comentaram que poderia ser um “meteoro” ou, até mesmo, um “cometa”. O registro foi compartilhado pela página Ceilândia Muita Treta.

Veja: 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ceilândia Muita Treta (@ceilandiamuitatreta)

Outros brasilienses também levantaram a hipótese de que poderia ser uma “bola de fogo” ou um “asteroide”.

Ao Metrópoles, Marcelo Domingues, membro do Clube de Astronomia de Brasília, esclareceu que fenômeno em questão se trata, na verdade, da reentrada de lixo espacial.

Todo objeto lançado pelos seres humanos para o espaço, e que permanece em órbita ao redor do planeta, é considerado lixo espacial e pode voltar à Terra a qualquer momento. A maioria desses detritos se queima completamente devido ao calor gerado pela fricção com o ar, muitas vezes criando um espetáculo luminoso visível do solo.

“A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros [Bramon] ainda está investigando para tentar identificar qual objeto era. Existia um alerta de reentrada para hoje, próximo a esse horário de um satélite chinês, mas ainda não sabemos se foi ele”, explica Marcelo.

Moradores de Minas Gerais, Bahia e Goiás também relataram a passagem de um rastro luminoso no céu nessa segunda-feira.

Cometa

O cometa Lemmon (C/2025 A6) também pôde ser visto nesse domingo (26/10) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, de acordo com o Clube de Astronomia de Brasília.

Descoberto em janeiro desse ano pelo observatório Mount Lemmon, no Arizona (EUA), o cometa de cauda esverdeada está visível no Brasil desde 18 de outubro, mas terá o ponto máximo de visualização no DF neste domingo. Ele permanecerá aparente no céu brasileiro até 12 de novembro.

O cometa estava visível nesta quinta-feira (23/10) nas regiões Norte e Nordeste. Após passar pelo céu do Centro-Oeste, ficará visível na região Sul na próxima quinta-feira (29/10). Após isso, ele deve contornar o Sol e desaparecer.

 

logo-contil-1.png

