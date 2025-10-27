27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta

Metrô do Rio resolve problema de sinalização e trens voltam a operar

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metro-do-rio-resolve-problema-de-sinalizacao-e-trens-voltam-a-operar


Logo Agência Brasil

Devido a um problema de sinalização na altura da estação Central, os intervalos dos trens do metrô do Rio de Janeiro ficaram irregulares nas linhas 1 e 2.

Em nota, a empresa concessionária informou que a Linha 2 operou temporariamente entre os bairros de Pavuna e Estácio, na zona norte da capital fluminense, com transferência entre as linhas 1 e 2 sendo feita na estação Estácio, em função da ocorrência operacional.

Notícias relacionadas:

“Por volta das 9h40 iniciou o processo de normalização. A ocorrência durou cerca de uma hora”.

A respeito do tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (27), em Costa Barros, também na zona norte do Rio, o metrô informou que não houve impacto nas estações da Linha 2. 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost