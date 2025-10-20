20/10/2025
Metrô encontra rochas raras em estudos para nova linha de SP

Estudos geológicos do Metrô de São Paulo identificaram rochas metamórficas raras durante análises que fazem parte do projeto da nova Linha 20-Rosa, que deverá ligar a capital à cidades do Grande ABC. A informação foi confirmada pela companhia, nesta segunda-feira (20/10).

Ainda de acordo com a empresa, rochas incomuns, como micaxistos, gnaisses e milonitos, foram encontradas entre 46 e 52 metros de profundidade, na área da futura Estação Portugal, em Santo André.

Apesar da raridade, o Metrô garantiu que a condição não representa risco nem altera o cronograma de ações da nova linha. “Os dados são incorporados ao projeto para definir soluções técnicas específicas. No momento, o Metrô executa o Projeto Básico da linha, com previsão de conclusão no final de 2026.”, diz a nota da companhia de transporte.

Linha Rosa

A linha do metrô 20-Rosa teve projeto autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em janeiro deste ano.

A nova linha terá 33 km de extensão e vai conectar a zona oeste de São Paulo com os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

O Consórcio MNEPI Linha 20 terá um prazo de 20 meses para concluir estudos detalhados que definirão com precisão os aspectos técnicos do projeto. Essas análises servirão de base para etapas essenciais, como a elaboração do cronograma, a contratação das obras e a definição do modelo econômico para a implantação da linha 20-Rosa. O investimento previsto é de R$ 137,8 milhões.

As estações previstas para a linha 20 do metrô:

  • São Paulo: Santa Marina, Lapa, Vila Romana, Cerro Corá, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais, Cursino, Arlindo Vieira e Livieiro;
  • São Bernardo do Campo: Taboão-Paulicéia, Rudge Ramos e Afonsina;
  • Santo André: Príncipe de Gales, Portugal e Santo André.

 

