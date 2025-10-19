19/10/2025
Metrópoles Catwalk: a arquitetura veste a moda no coração de Brasília

Escrito por Metrópoles
metropoles-catwalk:-a-arquitetura-veste-a-moda-no-coracao-de-brasilia

Todo grande evento é responsável por um editorial que o represente, e com o Metrópoles Catwalk não é diferente. Entre espaços que povoam o imaginário brasiliense e volumes arquitetônicos evocados nas silhuetas das peças, a sessão de fotos do Metrópoles Catwalk foi pensada com a intenção de imprimir a identidade artística e experimental do desfile. Tudo por meio das linhas curvas e minimalistas, tão características da arquitetura da capital.

Sediado no Teatro Nacional Claudio Santoro, entre 3 e 7 de novembro, o Metrópoles Catwalk transforma o emblemático conjunto arquitetônico brasiliense em um palco de exposições sobre moda, arte e arquitetura.

Vem saber mais!

Imagem colorida de modelo posandoGabriella no Museu Nacional da República

Editorial Metrópoles Catwalk

Os retratos utilizados para a divulgação do evento refletem um forte apelo expressivo, capturados pelas lentes dos fotógrafos Bruno Aguiar e Hugo Barreto, do Metrópoles. A sessão, protagonizada pelas modelos Gabriella Santana e Donatella Contaldo, foi realizada em pontos chaves de Brasília.

Imagem colorida de modelosDonatella Contaldo posa com vestido prateado

 

Imagem colorida de modelosAs peças utilizadas são das marcas que participarão do desfile

Pontos turísticos, cuja arquitetura modernista projetada por Oscar Niemeyer revela a história da capital brasileira, recebem modelos que se projetam com o intuito de destacar as verdadeiras protagonistas: as esculturas e formas da capital.

foto com cor. modelos posando para ensaio fotográfico - metrópolesCom uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashion

Entre os cenários, está o memorial cívico Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, criado artisticamente para celebrar os ideais democráticos e libertários, que reverenciam tanto Tiradentes quanto o próprio Tancredo.

Seja em um movimento ágil ou em momentos contemplativos, as modelos oscilam entre poses tipicamente urbanas, ora em fotos posadas, ora em momentos fluidos.

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk

Por um lado, Gabriella Santana encontra no local conforto e alinhamento pessoal — em um misto de entendimento e conexão com a própria capital federal. Em um outro espaço, no Teatro Nacional, Donatella Contaldo brilha com o vestido prateado, cuja cintura começa logo abaixo do busto, e revela uma saia rodada que remete às linhas da arquitetura local.

Imagem colorida de modelo posandoGabriella parece contemplativa nas imagens

Considerando que o enfoque da sessão é a jovem capital brasileira e sua inigualável arquitetura, faz sentido que as imagens reflitam a inquietação e o rigor do crescimento, sempre em contraste com os momentos inegociáveis de respiro.

Imagem colorida de modelo posandoGabriella no Panteão da Pátria

Programação

O Metrópoles Catwalk toma forma em diferentes momentos: nos dois primeiros dias, 3 e 4 de novembro, o evento é aberto ao público e traz exibições e ensaios da mostra que une moda e arte.

Leia também

Imagem colorida de modelo posandoOs locais escolhidos para a sessão foram os pontos turísticos da cidade

A partir de 5 de novembro, quarta-feira, a passarela se acende com desfiles que reúnem diferentes marcas do país. Celebrando a diversidade criativa e o talento nacional, as apresentações misturam estilo, identidade e experimentação.

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk

 

Metrópoles Catwalk - metrópolesTeatro Nacional Cláudio Santoro recebe o evento

Metrópoles Catwalk

Com desfiles, rodas de conversa e mostras artísticas inspiradas na capital, o evento é realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio das secretarias de Turismo e de Cultura do Distrito Federal. Tomando forma no Foyer da Sala Martins Pena, o Metrópoles Catwalk leva às passarelas as coleções de 11 marcas brasileiras das cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Imagem colorida de modelo posandoGabriella para o Metrópoles Catwalk

 

Imagem colorida de modelo posandoHá sensibilidade no olhar artístico para a fotos

Créditos

Modelos

Gabriella Santana
Donatella Contaldo

Cabelo e make

Sheyla Silvanna

Paty Veiga

Fotografia

Hugo Barreto (Metrópoles)

Bruno Aguiar (para o Metrópoles Catwalk)

Produção

Fernando Lackman (para o Metrópoles Catwalk)

3 Models (para o Metrópoles Catwalk)

Local

Teatro Nacional Claudio Santoro

Museu Nacional da República

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves

Marcas

Aluf

Glória Coelho

Hilo Cartis

Letícia Gonzaga

Lucila

Reinado Lourenço

Confira na galeria abaixo mais cliques da sessão de fotos para o Metrópoles Catwalk:

9 imagensO Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, será palco para o Metrópoles CatwalkMetrópoles CatwalkMetrópoles CatwalkMetrópoles CatwalkO evento é aberto ao públicoFechar modal.1 de 9

Um do locais da sessão foi o Museu Nacional

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles2 de 9

O Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, será palco para o Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles3 de 9

Metrópoles Catwalk

Hugo Barreto/Metrópoles4 de 9

Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles5 de 9

Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles6 de 9

O evento é aberto ao público

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles7 de 9

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles8 de 9

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles9 de 9

Metrópoles Catwalk

Hugo Barreto/Metrópoles

