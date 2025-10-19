Metrópoles Catwalk: a arquitetura veste a moda no coração de Brasília

Todo grande evento é responsável por um editorial que o represente, e com o Metrópoles Catwalk não é diferente. Entre espaços que povoam o imaginário brasiliense e volumes arquitetônicos evocados nas silhuetas das peças, a sessão de fotos do Metrópoles Catwalk foi pensada com a intenção de imprimir a identidade artística e experimental do desfile. Tudo por meio das linhas curvas e minimalistas, tão características da arquitetura da capital.

Sediado no Teatro Nacional Claudio Santoro, entre 3 e 7 de novembro, o Metrópoles Catwalk transforma o emblemático conjunto arquitetônico brasiliense em um palco de exposições sobre moda, arte e arquitetura.

Vem saber mais!

Gabriella no Museu Nacional da República

Editorial Metrópoles Catwalk

Os retratos utilizados para a divulgação do evento refletem um forte apelo expressivo, capturados pelas lentes dos fotógrafos Bruno Aguiar e Hugo Barreto, do Metrópoles. A sessão, protagonizada pelas modelos Gabriella Santana e Donatella Contaldo, foi realizada em pontos chaves de Brasília.

Donatella Contaldo posa com vestido prateado

As peças utilizadas são das marcas que participarão do desfile

Pontos turísticos, cuja arquitetura modernista projetada por Oscar Niemeyer revela a história da capital brasileira, recebem modelos que se projetam com o intuito de destacar as verdadeiras protagonistas: as esculturas e formas da capital.

Com uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashion

Entre os cenários, está o memorial cívico Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, criado artisticamente para celebrar os ideais democráticos e libertários, que reverenciam tanto Tiradentes quanto o próprio Tancredo.

Seja em um movimento ágil ou em momentos contemplativos, as modelos oscilam entre poses tipicamente urbanas, ora em fotos posadas, ora em momentos fluidos.

Metrópoles Catwalk

Por um lado, Gabriella Santana encontra no local conforto e alinhamento pessoal — em um misto de entendimento e conexão com a própria capital federal. Em um outro espaço, no Teatro Nacional, Donatella Contaldo brilha com o vestido prateado, cuja cintura começa logo abaixo do busto, e revela uma saia rodada que remete às linhas da arquitetura local.

Gabriella parece contemplativa nas imagens

Considerando que o enfoque da sessão é a jovem capital brasileira e sua inigualável arquitetura, faz sentido que as imagens reflitam a inquietação e o rigor do crescimento, sempre em contraste com os momentos inegociáveis de respiro.

Gabriella no Panteão da Pátria

Programação

O Metrópoles Catwalk toma forma em diferentes momentos: nos dois primeiros dias, 3 e 4 de novembro, o evento é aberto ao público e traz exibições e ensaios da mostra que une moda e arte.

Os locais escolhidos para a sessão foram os pontos turísticos da cidade

A partir de 5 de novembro, quarta-feira, a passarela se acende com desfiles que reúnem diferentes marcas do país. Celebrando a diversidade criativa e o talento nacional, as apresentações misturam estilo, identidade e experimentação.

Metrópoles Catwalk

Teatro Nacional Cláudio Santoro recebe o evento

Metrópoles Catwalk

Com desfiles, rodas de conversa e mostras artísticas inspiradas na capital, o evento é realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio das secretarias de Turismo e de Cultura do Distrito Federal. Tomando forma no Foyer da Sala Martins Pena, o Metrópoles Catwalk leva às passarelas as coleções de 11 marcas brasileiras das cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Gabriella para o Metrópoles Catwalk

Há sensibilidade no olhar artístico para a fotos

Créditos

Modelos

Gabriella Santana

Donatella Contaldo

Cabelo e make

Sheyla Silvanna

Paty Veiga

Fotografia

Hugo Barreto (Metrópoles)

Bruno Aguiar (para o Metrópoles Catwalk)

Produção

Fernando Lackman (para o Metrópoles Catwalk)

3 Models (para o Metrópoles Catwalk)

Local

Teatro Nacional Claudio Santoro

Museu Nacional da República

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves

Marcas

Aluf

Glória Coelho

Hilo Cartis

Letícia Gonzaga

Lucila

Reinado Lourenço

Confira na galeria abaixo mais cliques da sessão de fotos para o Metrópoles Catwalk:

Um do locais da sessão foi o Museu Nacional

Um do locais da sessão foi o Museu Nacional

O Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, será palco para o Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles 3 de 9

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk

O evento é aberto ao público

O evento é aberto ao público

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles 8 de 9

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles 9 de 9

Metrópoles Catwalk

Metrópoles Catwalk