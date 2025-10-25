25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Metrópoles Catwalk destaca vozes da moda em rodas de conversa abertas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metropoles-catwalk-destaca-vozes-da-moda-em-rodas-de-conversa-abertas

O inédito Metrópoles Catwalk promoverá um verdadeiro intercâmbio cultural em Brasília durante os dias 3 a 7 de novembro. A iniciativa, que será sediada no Teatro Nacional Claudio Santoro, receberá etiquetas de moda consagradas no Distrito Federal e em todo o país. Além dos tradicionais desfiles, o evento promove rodas de conversa, oficinas, workshops e exibições de arte abertos ao público em uma programação que impulsiona o mercado criativo de Brasília.

Vem conferir!

Imagem colorida de modelo posandoO Metrópoles Catwalk será realizado no Teatro Nacional Claudio Santoro

Conexão entre criadores e público

O Metrópoles Catwalk aproxima o público do Distrito Federal de marcas que conquistaram espaço no Brasil e no exterior, promovendo trocas de conhecimento e debates sobre temas contemporâneos que envolvem não apenas profissionais da moda, mas também entusiastas do setor criativo.

Leia também

Confira a programação completa:

Segunda-feira (3/11)

Como parte das programações imersivas que compõem a primeira edição do Metrópoles Catwalk, no primeiro dia de evento será realizada uma roda de conversa com a presença dos estilistas Lucila Pena e Bernardo Rostand. Conhecida no cenário fashion nacional e local, Lucila Pena trabalha uma moda casual e nada básica. Repletas de tecidos variados e tecnológicos, as coleções criadas e assinadas pela estilista oferecem aquele figurino romântico e versátil, que pode ser usado tanto para o dia quanto para a noite.

Lucila Pena no Sesi Lab - MetrópolesLucila Pena apresenta coleção Falso Éden 2.0

Com um cuidadoso trabalho de customização e trabalho artesanal, as peças de Bernardo Rostand são desenvolvidas em ateliê próprio e contam com bordados manuais, modelagens diferenciadas e acabamento que remete à alta-costura, mas voltados a uma estética contemporânea.

foto com cor. campanha de moda de bernardo rostand - metrópolesO designer Bernardo Rostand trabalha silhuetas extravagantes de maneira elegante

Terça-feira (4/11)

Na terça-feira, o público poderá acompanhar a roda “Entre o Ateliê e o Algoritmo: A Educação de Moda na Era Digital”, apresentada pelo Senai-DF. O bate-papo traz uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades da formação em moda diante das transformações tecnológicas, culturais e sociais do nosso tempo, reforçando a importância do saber manual e como ele se insere na era da inteligência artificial. Estarão presentes o Doutor em Psicologia Francisco Nunes, a designer e professora Rafaella Lacerda e a Especialista em Design, Vestuário e Marketing de Moda Samanta Farias.

foto com cor. modelo com parte do rosto ilumidado - metrópolesOs desafios da moda na era da inteligência artificial

Em um segundo momento, a formação técnica em moda será o tema central de uma roda que aborda os caminhos da profissionalização no setor e as múltiplas formas de aprender, ensinar e transformar a moda a partir do território brasiliense. Com a participação de Maria Celeste Sanches (Téti Sanches), professora e pesquisadora com atuação internacional; Breno Abreu, professor da Universidade de Brasília; e Rafaella Lacerda, docente e fundadora da startup Texturas Ecolab, a roda propõe uma escuta atenta sobre as práticas educativas em moda que já estão em curso no DF — e também sobre os desafios e lacunas que ainda precisam ser enfrentados.

foto com cor. manequins de moda e máquinas de costura - metrópolesUm dos temas abordados serão os caminhos da profissionalização no setor de moda

Quinta-feira (6/11)

Na quinta-feira, o diretor-criativo por trás da brasiliense Hylo Cartis Studio, Alisson Abreu, será responsável por um bate-papo sobre “Cor, Sentimento e Identidade: a moda que nasce de dentro”. A etiqueta criada por Abreu é adepta ao estilo streetwear e high-end, e estampa nas criações elementos presentes no cotidiano urbano. Desde a concepção, em maio de 2022, a marca flerta com conceitos de luxo, sem deixar de lado as referências street.

foto com cor. ensaio fotográfico hylo cartis studio - metrópolesA Hylo Cartis Studio mistura elementos high fashion com streetwear

Sexta-feira (7/11)

No último dia de programação, o público poderá mergulhar no universo da consultoria de estilo durante um bate-papo com a presença das profissionais Daniela Kniggendorf, Helô Drummond e Renata Cotrim. Juntas, integram o projeto Estilo A3, que promove reflexões acercas de estilo, imagem pessoal e novos caminhos no mercado da área para construir uma trajetória autêntica.

foto com cor. profissionais do projeto estilo a3 - metrópolesRenata Cotrim, Helô Drummond e Daniela Kniggendorf, do projeto Estilo A3

Metrópoles Catwalk

O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.

foto com cor. modelo posando para ensaio fotográfico - metrópolesO Metrópoles Catwalk é uma experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, além de trazer o olhar do estilista Guto Carvalhoneto e do Senai-DF para exibições de arte e apresentar um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento.

7 imagensUm do locais da sessão foi o Museu NacionalCom uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashionO evento promove um intercâmbio cultural de moda e criatividadeO evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileiraO evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileiraFechar modal.1 de 7

Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles2 de 7

Um do locais da sessão foi o Museu Nacional

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles3 de 7

Com uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashion

Hugo Barreto/Metrópoles4 de 7

O evento promove um intercâmbio cultural de moda e criatividade

Hugo Barreto/Metrópoles5 de 7

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles6 de 7

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles7 de 7

Gabriella Santana posa reflexiva

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost