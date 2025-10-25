Metrópoles Catwalk destaca vozes da moda em rodas de conversa abertas

O inédito Metrópoles Catwalk promoverá um verdadeiro intercâmbio cultural em Brasília durante os dias 3 a 7 de novembro. A iniciativa, que será sediada no Teatro Nacional Claudio Santoro, receberá etiquetas de moda consagradas no Distrito Federal e em todo o país. Além dos tradicionais desfiles, o evento promove rodas de conversa, oficinas, workshops e exibições de arte abertos ao público em uma programação que impulsiona o mercado criativo de Brasília.
O Metrópoles Catwalk será realizado no Teatro Nacional Claudio Santoro
Conexão entre criadores e público
O Metrópoles Catwalk aproxima o público do Distrito Federal de marcas que conquistaram espaço no Brasil e no exterior, promovendo trocas de conhecimento e debates sobre temas contemporâneos que envolvem não apenas profissionais da moda, mas também entusiastas do setor criativo.
Confira a programação completa:
Segunda-feira (3/11)
Como parte das programações imersivas que compõem a primeira edição do Metrópoles Catwalk, no primeiro dia de evento será realizada uma roda de conversa com a presença dos estilistas Lucila Pena e Bernardo Rostand. Conhecida no cenário fashion nacional e local, Lucila Pena trabalha uma moda casual e nada básica. Repletas de tecidos variados e tecnológicos, as coleções criadas e assinadas pela estilista oferecem aquele figurino romântico e versátil, que pode ser usado tanto para o dia quanto para a noite.
Lucila Pena apresenta coleção Falso Éden 2.0
Com um cuidadoso trabalho de customização e trabalho artesanal, as peças de Bernardo Rostand são desenvolvidas em ateliê próprio e contam com bordados manuais, modelagens diferenciadas e acabamento que remete à alta-costura, mas voltados a uma estética contemporânea.
O designer Bernardo Rostand trabalha silhuetas extravagantes de maneira elegante
Terça-feira (4/11)
Na terça-feira, o público poderá acompanhar a roda “Entre o Ateliê e o Algoritmo: A Educação de Moda na Era Digital”, apresentada pelo Senai-DF. O bate-papo traz uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades da formação em moda diante das transformações tecnológicas, culturais e sociais do nosso tempo, reforçando a importância do saber manual e como ele se insere na era da inteligência artificial. Estarão presentes o Doutor em Psicologia Francisco Nunes, a designer e professora Rafaella Lacerda e a Especialista em Design, Vestuário e Marketing de Moda Samanta Farias.
Os desafios da moda na era da inteligência artificial
Em um segundo momento, a formação técnica em moda será o tema central de uma roda que aborda os caminhos da profissionalização no setor e as múltiplas formas de aprender, ensinar e transformar a moda a partir do território brasiliense. Com a participação de Maria Celeste Sanches (Téti Sanches), professora e pesquisadora com atuação internacional; Breno Abreu, professor da Universidade de Brasília; e Rafaella Lacerda, docente e fundadora da startup Texturas Ecolab, a roda propõe uma escuta atenta sobre as práticas educativas em moda que já estão em curso no DF — e também sobre os desafios e lacunas que ainda precisam ser enfrentados.
Um dos temas abordados serão os caminhos da profissionalização no setor de moda
Quinta-feira (6/11)
Na quinta-feira, o diretor-criativo por trás da brasiliense Hylo Cartis Studio, Alisson Abreu, será responsável por um bate-papo sobre “Cor, Sentimento e Identidade: a moda que nasce de dentro”. A etiqueta criada por Abreu é adepta ao estilo streetwear e high-end, e estampa nas criações elementos presentes no cotidiano urbano. Desde a concepção, em maio de 2022, a marca flerta com conceitos de luxo, sem deixar de lado as referências street.
A Hylo Cartis Studio mistura elementos high fashion com streetwear
Sexta-feira (7/11)
No último dia de programação, o público poderá mergulhar no universo da consultoria de estilo durante um bate-papo com a presença das profissionais Daniela Kniggendorf, Helô Drummond e Renata Cotrim. Juntas, integram o projeto Estilo A3, que promove reflexões acercas de estilo, imagem pessoal e novos caminhos no mercado da área para construir uma trajetória autêntica.
Renata Cotrim, Helô Drummond e Daniela Kniggendorf, do projeto Estilo A3
Metrópoles Catwalk
O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.
O Metrópoles Catwalk é uma experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira
A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, além de trazer o olhar do estilista Guto Carvalhoneto e do Senai-DF para exibições de arte e apresentar um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento.
