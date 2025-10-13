Metrópoles Catwalk estreia no Teatro Nacional e projeta Brasília no mapa da moda brasileira

13/10/2025
Escrito por Metrópoles
metropoles-catwalk-estreia-no-teatro-nacional-e-projeta-brasilia-no-mapa-da-moda-brasileira

Entre os dias 3 e 7 de novembro, Brasília será o centro das atenções da moda nacional com a primeira edição do Metrópoles Catwalk — projeto inédito que ocupa o Teatro Nacional Claudio Santoro e transforma o espaço em uma passarela de criação, experimentação e visibilidade para marcas locais e grandes nomes do país.

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk acontece no Teatro Nacional Claudio Santoro

Durante cinco dias, o evento realizado pelo Instituto Inbras em parceria com o Metrópoles e apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal apresentará uma programação intensa que une desfiles, exposições artísticas e experiências imersivas, conectando público, mercado e novos talentos em torno da moda como expressão cultural.

Metrópoles Catwalk - metrópolesO espaço está em processo de soft opening

 

Metrópoles Catwalk - metrópolesEvento acontece entre os dias 3 e 7 de novembro

Nos dias 3 e 4, o Teatro Nacional abrirá suas portas ao público para palestras, roda de conversa, apresentação de audiovisual e exposição de moda e arte. No dia 5, desfile de moda com 11 marcas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nos dias 6 e 7, desfile de moda com marcas de Brasília e Rio de Janeiro. O evento contará com a presença dos maiores nomes da moda e modelos consagrados em passarela internacional.

Metrópoles Catwalk - metrópolesCatwalk é realizado pelo Instituto Inbras em parceria com o Metrópoles e apoio da Secretaria de Turismo do DF

 

Metrópoles Catwalk - metrópolesA iniciativa simboliza a retomada do Teatro Nacional

Metrópoles Catwalk

O Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde seu soft opening, em dezembro de 2024. Mais do que uma celebração da moda, a iniciativa simboliza a retomada de um ícone cultural e a consolidação de Brasília como um novo epicentro criativo do país — um palco onde arte, design e comportamento se encontram para revelar o futuro da moda brasileira.

logo-contil-1.png

