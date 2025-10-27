Metrópoles Catwalk recebe o atemporal Reinaldo Lourenço, por Magrella

Reinaldo Lourenço desembarca com nova coleção em Brasília a convite da multimarcas brasiliense Magrella para desfile no inédito Metrópoles Catwalk. O evento ocorre entre os dias 3 a 7 de novembro e leva a renomada marca homônima de São Paulo à passarela no dia 5 de novembro. Na programação da iniciativa realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, exposições, workshops e rodas de conversa aproximam o público de nomes e marcas consagradas nos cenários da moda local e nacional. A ocasião, que volta os holofotes da moda para a capital federal, entrega uma grande fusão fashion entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

A coleção primavera/verão 2026 de Reinaldo Lourenço tem como principal tema o fundo do mar

Com mais de quatro décadas de atuação no setor criativo de moda, Reinaldo Lourenço consagrou sua marca homônima como uma etiqueta elegante e atemporal. Dando continuidade aos valores que definiram seu trabalho ao longo dos anos, o estilista preparou uma coleção de primavera/verão 2026 que será apresentada no Metrópoles Catwalk, inspirada no fundo do mar e no processo de desacelerar.

O lançamento coincidiu com a inauguração do showroom sob medida do estilista em Pinheiros, São Paulo, representando um novo momento para a marca. Por meio de suas criações, Lourenço valoriza o processo feito com calma e atenção ao que os seus clientes necessitam. As peças exploram a alfaiataria tradicional da etiqueta e trazem cores vibrantes e estampas que remetem ao oceano.

Em sinergia, o desfile de Reinaldo ocorrerá no Metrópoles Catwalk por meio de uma parceria com a multimarcas brasiliense Magrella. Comandada por Cleuza Ferreira, a loja dialoga com as mulheres do Distrito Federal há mais de 50 anos, trazendo em seu catálogo peças e marcas que acompanham a contemporaneidade e o estilo único que se destacam no quadradinho.

“A mulher brasiliense é única. As pessoas são únicas, mas Brasília é uma cidade especial”, afirma Cleuza Ferreira.

Assim como Reinaldo Lourenço, que apresenta uma longa e celebrada caminhada na indústria, a Magrella, multimarcas pela qual desfila no Metrópoles Catwalk, também carrega uma rica história, sendo comandada por uma das pioneiras da moda em Brasília.

Fundadora da Magrella, Cleuza Ferreira é figura importante da moda brasiliense desde os anos 1960, quando começou a produzir e vender roupas que fugiam dos padrões vestidos pelos primeiros moradores da capital. Introduziu, assim, uma moda mais “descolada” à população que se formava no DF.

“Brasília é uma cidade de poder, de muitos eventos. Aqui, as pessoas procuram marcas com as quais se identificam, que transmitam seu estado e seu eu interior”, acrescenta Ferreira.

Metrópoles Catwalk

O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo. A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, além de trazer o olhar do estilista Guto Carvalhoneto e do Senai-DF para exibições de arte, e apresentar um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento.

Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o Metrópoles Catwalk marca um dos primeiros grandes acontecimentos a ocupar o Teatro Nacional desde sua reabertura. Entre os destaques da moda brasiliense, marcas como Hylo Cartis, LUCILA e Letícia Gonzaga desfilam ao lado de nomes como Gloria Coelho, Aluf, Guto Carvalhoneto, e Reinaldo Lourenço – nomes do Rio de Janeiro e de São Paulo que desembarcam no Metrópoles Catwalk a convite das multimarcas brasilienses Jeté, Maria, Q.UA.D.R.A. e Magrella. O desfile do estilista paulista Reinaldo Lourenço acontece no dia 5 de novembro. Para a programação completa, veja mais detalhes no @metropolescatwalk e na coluna.

