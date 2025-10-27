27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Metrópoles Catwalk recebe o atemporal Reinaldo Lourenço, por Magrella

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
metropoles-catwalk-recebe-o-atemporal-reinaldo-lourenco,-por-magrella

Reinaldo Lourenço desembarca com nova coleção em Brasília a convite da multimarcas brasiliense Magrella para desfile no inédito Metrópoles Catwalk. O evento ocorre entre os dias 3 a 7 de novembro e leva a renomada marca homônima de São Paulo à passarela no dia 5 de novembro. Na programação da iniciativa realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, exposições, workshops e rodas de conversa aproximam o público de nomes e marcas consagradas nos cenários da moda local e nacional. A ocasião, que volta os holofotes da moda para a capital federal, entrega uma grande fusão fashion entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Vem saber mais!

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesA coleção primavera/verão 2026 de Reinaldo Lourenço tem como principal tema o fundo do mar

Moda sob medida

Com mais de quatro décadas de atuação no setor criativo de moda, Reinaldo Lourenço consagrou sua marca homônima como uma etiqueta elegante e atemporal. Dando continuidade aos valores que definiram seu trabalho ao longo dos anos, o estilista preparou uma coleção de primavera/verão 2026 que será apresentada no Metrópoles Catwalk, inspirada no fundo do mar e no processo de desacelerar.

Leia também

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesO estilista revelou que as estampas da marca fazem sucesso entre os clientes fiéis

 

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesO lançamento da coleção coincidiu com a abertura do showroom da marca
reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesO designer celebra a criação de peças sob medida

O lançamento coincidiu com a inauguração do showroom sob medida do estilista em Pinheiros, São Paulo, representando um novo momento para a marca. Por meio de suas criações, Lourenço valoriza o processo feito com calma e atenção ao que os seus clientes necessitam. As peças exploram a alfaiataria tradicional da etiqueta e trazem cores vibrantes e estampas que remetem ao oceano.

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesCores vibrantes também marcam a coleção

 

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesA coleção será desfilada no Metrópoles Catwalk

 

reinaldo lourenço magrella metropoles catwalk - metrópolesA marca Reinaldo Lourenço tem mais de quatro décadas de mercado

Em sinergia, o desfile de Reinaldo ocorrerá no Metrópoles Catwalk por meio de uma parceria com a multimarcas brasiliense Magrella. Comandada por Cleuza Ferreira, a loja dialoga com as mulheres do Distrito Federal há mais de 50 anos, trazendo em seu catálogo peças e marcas que acompanham a contemporaneidade e o estilo único que se destacam no quadradinho.

“A mulher brasiliense é única. As pessoas são únicas, mas Brasília é uma cidade especial”, afirma Cleuza Ferreira.

Cleuza Ferreira

 

Assim como Reinaldo Lourenço, que apresenta uma longa e celebrada caminhada na indústria, a Magrella, multimarcas pela qual desfila no Metrópoles Catwalk, também carrega uma rica história, sendo comandada por uma das pioneiras da moda em Brasília.

Brunch Magrella & Cis Joias - MetrópolesDisposição das peças no espaço da loja Magrella

 

Brunch Magrella & Cis Joias - MetrópolesModelitos na multimarcas

Fundadora da Magrella, Cleuza Ferreira é figura importante da moda brasiliense desde os anos 1960, quando começou a produzir e vender roupas que fugiam dos padrões vestidos pelos primeiros moradores da capital. Introduziu, assim, uma moda mais “descolada” à população que se formava no DF.

“Brasília é uma cidade de poder, de muitos eventos. Aqui, as pessoas procuram marcas com as quais se identificam, que transmitam seu estado e seu eu interior”, acrescenta Ferreira.

Brunch Cis e Magrella - MetrópolesPeças disponíveis na Magrella

 

Cleuza FerreiraA empresária Cleuza Ferreira

Metrópoles Catwalk

O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo. A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, além de trazer o olhar do estilista Guto Carvalhoneto e do Senai-DF para exibições de arte, e apresentar um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento.

Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o Metrópoles Catwalk marca um dos primeiros grandes acontecimentos a ocupar o Teatro Nacional desde sua reabertura. Entre os destaques da moda brasiliense, marcas como Hylo Cartis, LUCILA e Letícia Gonzaga desfilam ao lado de nomes como Gloria Coelho, Aluf, Guto Carvalhoneto, e Reinaldo Lourenço – nomes do Rio de Janeiro e de São Paulo que desembarcam no Metrópoles Catwalk a convite das multimarcas brasilienses Jeté, Maria, Q.UA.D.R.A. e Magrella. O desfile do estilista paulista Reinaldo Lourenço acontece no dia 5 de novembro. Para a programação completa, veja mais detalhes no @metropolescatwalk e na coluna.

7 imagensCom uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashionMetrópoles CatwalkO evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileiraO evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileiraAs fotos foram tiradas em diferentes pontos turísticos de BrasíliaFechar modal.1 de 7

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles2 de 7

Com uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashion

Hugo Barreto/Metrópoles3 de 7

Metrópoles Catwalk

Hugo Barreto/Metrópoles4 de 7

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles5 de 7

O evento promove uma verdadeira experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira

Hugo Barreto/Metrópoles6 de 7

As fotos foram tiradas em diferentes pontos turísticos de Brasília

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles7 de 7

Metrópoles Catwalk

Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost