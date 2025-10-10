Metrópoles é finalista do 1º Prêmio de Jornalismo da SBCBM

O Metrópoles é finalista do 1º Prêmio de Jornalismo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A reportagem Superobesos: o complicado caminho para a cirurgia bariátrica no SUS, de Bethânia Nunes, está entre as três melhores da categoria texto. O vencedor do concurso será anunciado em 22 de outubro, durante o XXV Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Leia também

A reportagem do Metrópoles aponta os múltiplos riscos causados pela obesidade e destaca que, apesar do direito à saúde ser garantido na Constituição Federal, ainda falta muito para que os superobesos (com IMC acima de 50) consigam realizar a cirurgia bariátrica. Muitas vezes, os agentes dos serviços de saúde não estão preparados para o atendimento ao paciente e/ou não há equipamentos, como macas e balanças, compatíveis com os corpos dos superobesos.

O prêmio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica foi instituído neste ano para ampliar o conhecimento público sobre a obesidade e suas formas de tratamento. A disputa está dividida nas categorias TV, rádio e texto, e a escolha dos trabalhos vencedores coube aos jornalistas Alessandra Bacelar, Katia Brembatti (categoria texto), Fernando Rocha (categoria TV), Michelle Trombelli (categoria rádio) e ao médico Luiz Fernando Córdova, diretor da SBCBM.

Outras premiações

Criado há apenas dez anos, o Metrópoles tem se destacado em prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Em 2025, a reportagem A Política da Bala, de Artur Rodrigues e Renan Porto, venceu a categoria Produção Jornalística em Multimídia do 47º prêmio Vladimir Herzog, um dos mais importantes da imprensa brasileira. A premiação aponta as melhores reportagens relacionadas a temas de direitos humanos produzidas no Brasil.

Neste ano, o Metrópoles também venceu 2° Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário com a reportagem Gigante pela Própria Imundice, de autoria de Isadora Teixeira e Igo Estrela, na categoria jornalismo escrito. A reportagem abordou as consequências da falta de saneamento básico no Brasil.

A série de reportagens Farra do INSS, de autoria do diretor da sucursal de SP, Fabio Leite, e do repórter Luiz Vassallo, recebeu menção honrosa na categoria Jornalismo em Profundidade da SIP, que premia investigações jornalísticas com relevante impacto social.

A reportagem Baixada Sangrenta, de Renan Porto e William Cardoso, foi escolhida como um dos 10 melhores trabalhos jornalísticos multimídia da 13ª edição do Prêmio Gabriel García Márquez de Jornalismo, concurso organizado pela Fundação Gabo, da Colômbia.