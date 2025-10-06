Metrópoles entrevista ministro da Saúde, Alexandre Padilha; acompanhe

A coluna entrevista ao vivo, na manhã desta segunda-feira (6/10), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro deve falar principalmente sobre as ações do governo federal para lidar com a crise de contaminação de bebidas alcoólicas por metanol.

No domingo (5/10), o Ministério da Saúde informou que o número de casos por intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados, chegou a 225. Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação.

São Paulo é o estado que registra o maior número: 14 confirmados com a intoxicação e 178 em suspeita. De acordo com o ministério, o Ceará notificou o primeiro caso. A Bahia e o Espírito Santo tinham suspeitas, mas os casos registrados foram descartados.

Acompanhe ao vivo a entrevista:

