Metrópoles Esportes exibe 5ª etapa e grande final do Mega Drift Brasil

O Metrópoles Esportes traz, nos dias 8 e 9 de novembro, a quinta etapa e a grande final da Temporada 2025 do Mega Drift Brasil. A transmissão será feita ao vivo, e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes.

As disputas serão realizadas no estacionamento 1 do Parque da Cidade e terão a participação de grandes nomes do drift brasileiro. Além disso, o circuito terá arquibancadas cobertas, praça de alimentação e área destinada para crianças.

Os ingressos para a quinta etapa e grande final já estão à venda pelo site oficial do Mega Drift Brasil.

Na classificação atual, Matheus Sartor assumiu a ponta com 406 pontos. Lucas Medeiros é o vice-líder, com apenas oito pontos de diferença: 398.

Lucas Hanazono é o terceiro colocado com 321 pontos, Diego Higa está na quarta posição, com 308 , e Wagner Jacaré fecha o Top 5 ,com 245 pontos.

A transmissão do Mega Drift Brasil é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite vários campeonatos ao vivo e de graça pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes.