24/10/2025
Universo POP
Metrópoles Esportes transmitirá partidas da Copa Brasília Sub-20

O Metrópoles Esportes transmitirá, pelo canal do YouTube, ao vivo e com imagens, a partir deste sábado (25/10), a Copa Brasília Sub-20 de futebol.

Oito times vão em busca das vagas na final da competição: Brasiliense, Canaã, Capital, Ceilândia, Greval, Luziânia, Real Brasília e Samambaia.

Segundo o regulamento da competição, todas as oito equipes se enfrentam. Os dois primeiros colocados decidem o título em jogo único, com mando da Federação de Futebol do Distrito Federal.

Confira a primeira rodada da competição, com todos os jogos sendo transmitidos pelo Metrópoles Esportes:

Sábado (25/10):
17h – Greval x Samambaia

Domingo (26/10):
10h – Brasiliense x Canaã
10h – Capital x Luziânia
15h – Ceilândia x Real Brasília

O Metrópoles adquiriu os direitos de transmissão da Copa Brasília Sub-20 junto à Federação de Futebol do Distrito Federal. Neste ano, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília, do Candangão Feminino, onde o campeão foi o Minas Brasília, e do Candangão Série B, que consagrou a ARUC como vencedora.

A exibição das partidas da Copa Brasília Sub-20 é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

