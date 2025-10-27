27/10/2025
Metrópoles no STU: bate-papo com Pâmela Rosa

metropoles-no-stu:-bate-papo-com-pamela-rosa

A bicampeã mundial Pâmela Rosa desembarcou em Brasília para mais uma edição do STU National, um dos maiores eventos de skate e cultura urbana do país. Entre manobras radicais e muita energia, a skatista topou o desafio de responder tudo — sem perder o equilíbrio.

Sorridente, concentrada e com o shape debaixo do braço, Pâmela chegou ao Parque da Cidade Sarah Kubitschek com muita confiança. Antes da bateria começar, encarou uma sequência de perguntas rápidas com bom humor e espontaneidade.

Entre risadas e lembranças, Pamela revela o momento mais marcante da carreira, o rolê mais insano que já viveu e até o que não pode faltar antes de subir na pista.

Com seu jeito leve e carisma natural, ela mostra por que é uma das atletas mais queridas do público — e encerra o quadro com a frase que virou lema:

“Skatista que é skatista nunca tá triste.”

Pâmela Rosa, atleta

 

STU Brasília

O STU (Skate Total Urbe) é o maior circuito de skate da América Latina e, em Brasília, ganhou uma edição histórica. De 24 a 26 de outubro, o Parque da Cidade se transformou em um verdadeiro centro de cultura urbana, reunindo os melhores skatistas do país, batalhas de rap, arte, moda, dança e muita música.

Mais do que competição, o evento celebra o estilo de vida das ruas e o que o skate representa: liberdade, inclusão e expressão.

Criado pela Rio de Negócios e Esporte e chancelado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), o STU tem como missão levar o skate para todos — das pistas olímpicas aos espaços públicos.

Acompanhe tudo nas redes do @metropoles, porque o time volta a qualquer momento com mais nomes do STU prontos para falar — sem truques, sem filtro e sem manobra ensaiada.

