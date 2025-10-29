Metrópoles Talks: Monja Coen faz convite especial para público de Brasília

A poucos dias do Metrópoles Talks, Monja Coen deixa um convite que vai além da curiosidade: ela propõe uma verdadeira experiência de presença e escuta. Em entrevista ao Metrópoles, a líder espiritual fez um chamado para quem ainda está em dúvida sobre participar do evento.

“Venha conhecer o que talvez você desconheça. Experimente ouvir de forma sábia, compassiva e amorosa. Não compare com outros encontros, mas esteja inteiro em cada instante. Saboreie os momentos e guarde boas memórias”, afirmou.

Conhecida por seu olhar sensível sobre a vida e pela forma simples com que traduz ensinamentos profundos, a religiosa reforça que o evento será um espaço de aprendizado mútuo.

Mais do que palestrar, ela deseja inspirar o público a viver o agora com atenção, empatia e leveza.

O Metrópoles Talks, que acontece em Brasília, acontece no dia 31 de outubro, no Auditório da LBV. “Cada encontro é uma oportunidade de transformar o olhar sobre a vida”, complementa.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente.

Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.