Metrópoles transmite Centro-Oeste Fight neste sábado (18/10)

O Metrópoles Esportes anuncia a transmissão de mais um evento de artes marciais. Neste sábado (18/10), a partir das 18h, será a vez do Centro-Oeste Fight, mais conhecido como COF MMA.

A transmissão das lutas será ao vivo, e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, direto do Ginásio da AABB, localizado no Setor de Clubes Sul, em Brasília-DF.

Ao todo, serão 15 lutas, sendo que as três últimas valerão disputas de cinturão: na categoria 100kg, de Jiu-Jitsu, Edgar “Massara” Santos vai enfrentar Luiz Pedra; já na categoria Peso Galo, até 61,5kg, será a vez de Jeovanny “Duríssimo” Oliveira defender o título contra Willyam “Pitbull”.

O grande combate da noite ficará a cargo da categoria Peso Pesado, até 120kg, onde Vinícius “Gigantinho”, que foi o primeiro campeão do COF em 2010, luta contra Wellington Galo.

Segundo Argemiro Delmondes, presidente do COF MMA, o objetivo é fazer com que o esporte chegue a mais pessoas.

“Vejo um benefício gigantesco [o evento ter entrada franca]. Temos alguns apoios importantes para que o esporte seja fomentado. Eu acredito que, a partir do esporte, podemos mudar as vidas de muitas pessoas, como a minha e de muitos amigos meus”, disse.

Veja a entrevista concedida pelos organizadores na Rádio Metrópoles FM:

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na plataforma Sympla, de forma gratuita.

Confira as 15 lutas do COF MMA 18:

– Peso Galo (61,5kg) – Jeovanny Oliveira x Willyam Pitbull

– Amador (60kg) – Amanda Leal x Rayline Martins

– Amador (100kg) – Rafael Oliveira x Kayo Pancho

– Amador (77kg) – Higor Ferreira x Erick Ryan

– Amador (75kg) – João Pedro x Risomar Ferreira

– Amador (51kg) – Lucas Gabriel x João Pedro

– Jiu-Jitsu (100kg) – Luiz Pedra x Edgar Massara

– Amador (61kg) – Enzo Gabriel x Guilherme Santos

– Amador (66kg) – Jorge Fábio x Douglas Ferreira

– Amador (76kg) – Thiago Magalhães x Pedro Príncipe

– Amador (70kg) – Guilherme Rodrigues x Fábio William

– Amador (67kg) – Max Arthur x Basílio Lima

– Amador (67kg) – Aldemir Felipe x Luiz Ailton

– Amador (67kg) – Miguel Gomes x David Souza

– Peso Pesado (120kg) – Vinícius GIgantinho x Wellington Galo

COF MMA no Metrópoles Esportes

A transmissão do Centro-Oeste Fight é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo transmite eventos esportivos, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Santa Catarina, o Brasileirão Série D, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.