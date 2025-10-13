México estreia versão local de “A Fazenda” com celebridades fichadas na polícia

A TV Azteca, do México, concorrente direta da líder Televisa, estreou neste domingo (12/10) o “La Granja VIP”, versão local de “A Fazenda”, sucesso da Record. O reality rural confinou 16 famosos que serão eliminados ao longo dos próximos dois meses, sendo um a cada domingo até sagrar o grande campeão.

Para tal, a seletiva dos peões não fugiu à realidade da versão brasileira e conta com participantes bem polêmicos, alguns até conhecidos do público brasileiro e com ficha suja na polícia, como são os casos de Sergio Mori e Eleazar Gómez, ambos de “Rebelde”.

Sergio Mori, de 27 anos, é ator, cantor e filho da atriz Barbara Mori, eternizada como a intérprete de Rubi na novela homônima, e também do ator e político Sergio Mayer, que esteve no “La Casa de los Famosos 1” (2023).

Além disso, ele ganhou projeção internacional ao integrar a série “Rebelde”, da Netflix. Talvez você não saiba, mas Sergio Mori há anos está envolto a um escândalo por não pagamento de pensão a sua filha, fruto de um relacionamento relâmpago com a modelo brasileira Natália Subtil.

Recentemente, Natália conversou com a reportagem do portal LeoDias sobre a situação e revelou que ele só viu a filha duas vezes esse ano.

“Por decisão dele. Já que ele não a procura! Mas a Mila visita muito a casa da avó Bárbara, se ele realmente quisesse ver, ele sabia aonde ela estava, já que também Bárbara me apoia quando tenho que viajar a trabalho, ela sempre fica com a avó”, disse a modelo, que além da Justiça também abriu um boletim de ocorrência contra o ator.

Mayer afirma ter se tornado pai aos 17 anos, com isso, na época Natália tinha 28 anos. A gravidez aconteceu um mês após eles iniciarem de forma oficial uma relação.

“Ele jura que tinha 17 anos, se faz de coitado, mas Mila tem 8, então a história não bate, já que atualmente ele tem 27 anos, Mila teria que ter 10 anos”, afirma ela.

Com Eleazar Gómez, a situação é ainda mais crítica. O ator foi preso em 2020 foi violência doméstica.

Conhecido por papeis em novelas transmitidas pelo SBT, o galã também ficou marcado por “Rebelde”, em 2005, mas manchou a carreira e precisou abandonar uma novela na metade ao ser preso em flagrante após tentar estrangular a namorada, a modelo Stephanie Valenzuela.

“La Granja VIP”, bem como a estrutura de “A Fazenda” em Itapecerica da Serra, também teve uma sede levantada em um lugar extraordinário chamado Ajusco, com mais de 4.400 mil metros quadrados, 70 câmeras instaladas e com diversos animais, como vacas, galinhas, porcos e cavalos.

No programa, o líder da semana se chama “Capataz” e a atração conta com um apresentador, sendo ele Adal Ramones, uma co-apresentadora, Kristal Silva, e três críticos que acompanham e comentam os acontecimentos da casa.