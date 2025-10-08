08/10/2025
MG: 63 alunos passam mal após suspeita de intoxicação com merenda

Pelo menos 63 estudantes receberam atendimento emergencial, nessa terça-feira (7/10), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, por suspeita de intoxicação alimentar. As vítimas são da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité, e teriam passado mal após consumirem a merenda. Equipes de saúde investigam o que levou à contaminação.

A maioria dos alunos é adolescente e, assim que a escola identificou o mal-estar, o grupo seguiu para a UPA-24 horas, do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité. A unidade funciona em plano de contingência, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ibirité e das equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

“A Prefeitura de Ibirité se solidariza com os estudantes da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo e com suas famílias, diante do ocorrido nesta terça-feira (7/10), quando alunos precisaram de atendimento médico em razão de uma possível intoxicação alimentar”, informou.

Pela grande quantidade de alunos intoxicados, a prefeitura mobilizou “todas as ambulâncias” para transportá-los e, intensificou o atendimento na UPA. A direção do hospital convocou profissionais médicos e de enfermagem fora da escala regular de plantão para manutenção da assistência aos jovens, devido ao aumento considerável da demanda.

O Hospital Regional de Ibirité e a Secretaria Municipal de Saúde monitoram o quadro clínico dos alunos. Até essa terça (7/10), não havia registro de casos graves relacionados à saúde dos alunos.

“A prefeitura segue acompanhando de perto a situação e reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes”, destacou.

