MG registra primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta terça-feira (7/10), que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas) investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol, após a ingestão de bebidas alcoólicas. A possível vítima é uma mulher, de 48 anos, internada em unidade hospitalar na capital mineira.

Segundo a Secretaria, foi feita “a coleta das amostras dos materiais, que serão encaminhadas para análise da Polícia Científica de Minas Gerais, conforme protocolo estabelecido no estado. Novas informações serão divulgadas à medida que os resultados das investigações forem concluídos.”

Além da mulher, a Secretaria foi notificada sobre um caso em Poços de Caldas, nessa segunda (6/10), porém foi descartado.

O governo de Minas Gerais orienta que “diante de sintomas suspeitos, os pacientes devem procurar imediatamente atendimento médico. Todos os casos suspeitos devem ser comunicados ao CIATox/MG, que fornecerá orientações clínicas e realizará a notificação imediatamente ao Cievs-Minas.”

Casos de intoxicação por metanol no Brasil

Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde (MS) destacou que há 225 casos de intoxicação por metanol em todo o país, após a ingestão de bebidas alcoólicas, entre investigados e confirmados. Desses, 16 casos foram confirmados e 209 estão em investigação.

A maioria foi registrada no estado de São Paulo, que soma 192 ocorrências — 14 confirmadas e 178 em investigação.

Os estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e o Distrito Federal, também foram notificados sobre casos suspeitos.

A Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.