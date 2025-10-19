MG: saiba quem é o policial influencer preso por tiros dentro de obra

Um policial civil foi preso na noite da última sexta-feira (17/10) após atirar em trabalhadores de uma obra, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Fernando Augusto Diniz, de 37 anos, é policial civil e se descreve como produtor de conteúdo digital em suas redes sociais, em possuem cerca de 17 mil seguidores.

Segundo a policia do Estado, Fernando Augusto Diniz foi até o empreendimento imobiliário depois que seu pai, vizinho da obra, teve desavenças com a empreiteira. O pai do policial já havia registrado um boletim de ocorrência contra a empresa, de acordo com informações oficiais.

Em depoimento, um dos trabalhadores afirmou que o homem mandou que todos se deitassem no chão. Alguns correram e os disparos foram efetuados. Os dois baleados, um homem de 35 e outro de 57 anos, foram encaminhados ao hospital.

Saiba quem é o autor dos disparos

Fernando afirma ter formação em direito e especialização em Segurança Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e se apresenta como membro da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (PUMA) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que o criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.