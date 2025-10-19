19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

MG: saiba quem é o policial influencer preso por tiros dentro de obra

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mg:-saiba-quem-e-o-policial-influencer-preso-por-tiros-dentro-de-obra

Um policial civil foi preso na noite da última sexta-feira (17/10) após atirar em trabalhadores de uma obra, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Fernando Augusto Diniz, de 37 anos, é policial civil e se descreve como produtor de conteúdo digital em suas redes sociais, em possuem cerca de 17 mil seguidores.

Segundo a policia do Estado, Fernando Augusto Diniz foi até o empreendimento imobiliário depois que seu pai, vizinho da obra, teve desavenças com a empreiteira. O pai do policial já havia registrado um boletim de ocorrência contra a empresa, de acordo com informações oficiais.

Leia também

Em depoimento, um dos trabalhadores afirmou que o homem mandou que todos se deitassem no chão. Alguns correram e os disparos foram efetuados. Os dois baleados, um homem de 35 e outro de 57 anos, foram encaminhados ao hospital.

Saiba quem é o autor dos disparos

Fernando afirma ter formação em direito e especialização em Segurança Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e se apresenta como membro da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (PUMA) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que o criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost