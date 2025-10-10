10/10/2025
Michael J Fox anuncia fim da aposentadoria após luta contra Parkinson

Escrito por Metrópoles
Michael J. Fox, que ficou eternizado como o jovem Marty McFly da trilogia De Volta Para O Futuro, anunciou o fim da aposentadoria. O ator, que desde 1991 enfrenta os sintomas do mal de Parkinson, havia dito em 2020 que deixaria as câmeras para focar na saúde

O astro retorna às telas como personagem coadjuvante da nova temporada da série de comédia Shrinking, da Apple TV+. Ele teria ligado pessoalmente ao diretor da série para perguntar se poderia ter um papel na produção. “Parece que estou sempre me aposentando”, brincou à revista People.

“Foi a primeira vez que pude aparecer no set, e não precisei me preocupar se estava muito cansado, tossindo ou qualquer coisa do tipo”, conta Fox ao celebrar o retorno às telas após cinco anos.

Ao explicar a decisão de continuar a atuar, o ator revelou que ainda sentia que ainda não era hora para abandonar a carreira. “Vejo o trabalho de outras pessoas e isso me faz pensar que talvez eu consiga encontrar algo que seja para mim como ator e como roteirista. E como pai, marido e amigo, ainda tenho muito a fazer”, explicou

Em 2020, Michael J. Fox havia anunciado que deixaria a carreira artística para se focar no tratamento contra o mal de Parkinson. Há mais de 20 anos, o ator enfrenta os sintomas da doença, e aos poucos, foi se afastando do estrelato.

O astro de De Volta Para O Futuro, no entanto, várias vezes surpreendeu os fãs em homenagens ao clássico dos anos 80 ou em participações em novos projetos. Ele inclusive já recebeu um prêmio Emmy mais de dez anos depois do diagnóstico.

