Michael Schumacher apresenta sinais de evolução, diz jornal

Apesar do silêncio e do sigilo contínuos, surgem mais sinais de que Michael Schumacher pode estar apresentando alguma recuperação após o grave acidente que sofreu nos Alpes em 2013. O jornalista Stéphane L’Hermitte, do L’Équipe, relatou recentemente que o ex-piloto autografou, neste ano, um capacete.

A atitude foi considerada o primeiro “sinal positivo” visível em muitos anos.  A família mantém sua condição médica sob proteção rigorosa.

O gesto em questão ocorreu em abril de 2025, quando Schumacher deixou as iniciais M.S. em um capacete para a Race Against Dementia, organização fundada por Jackie Stewart, com o apoio de sua esposa Corinna. Não está claro se ele fez o autógrafo sozinho ou com auxílio, mas foi interpretado como algo com valor simbólico para quem acompanha de longe.

Segundo L’Hermitte, embora esse ato não signifique que Schumacher esteja recuperado, ele representa “o primeiro tipo de sinal positivo” após longos períodos de silêncio.

O jornalista acrescentou que não há confirmação de que ele possa se expressar ou está de fato melhorando de forma visível, apenas indícios que despertam alguma esperança.

