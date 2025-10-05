michael-schumacher-“reaparece”-em-encontro-com-a-primeira-neta

Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, reapareceu discretamente para um momento familiar emocionante: conhecer a primeira neta, Millie. O encontro, realizado em abril e divulgado apenas neste fim de semana, ocorreu em Gland, na Suíça, na residência da família à beira do Lago Genebra, cuidadosamente planejado para preservar a total privacidade do ex-piloto.
Schumacher partiu de helicóptero diretamente de Maiorca, na Espanha, onde possui uma residência, evitando qualquer contato com a imprensa. Toda a logística da viagem foi cuidadosamente planejada pela esposa, Corinna, garantindo que o ex-piloto permanecesse confortável e seguro durante a curta visita.
Na casa suíça, equipada com dispositivos médicos, ele encontrou o ambiente perfeito para o encontro com a neta.
Millie nasceu em 29 de março deste ano, fruto da união de Gina-Maria Schumacher, filha de Michael, com Iain Bethke. O anúncio oficial do nascimento foi feito pela própria Gina-Maria em suas redes sociais, mantendo a discrição que sempre marcou a família Schumacher.
Segundo a imprensa internacional, a presença do heptacampeão foi limitada a parentes próximos, sem registros fotográficos ou cobertura midiática. Amigos e familiares relataram que o momento foi cercado de emoção, mas inserido na rotina íntima da família, sem grandes cerimônias ou interrupções externas.
Corinna Schumacher segue mantendo rígido controle sobre a vida do marido desde o acidente de esqui que resultou em traumatismo craniano grave, em 2013. Medidas de segurança, incluindo restrição de dispositivos eletrônicos e acesso apenas a pessoas autorizadas, continuam sendo prioridade.