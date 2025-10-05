05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Michael Schumacher “reaparece” em encontro com a primeira neta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michael-schumacher-“reaparece”-em-encontro-com-a-primeira-neta

Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, reapareceu discretamente para um momento familiar emocionante: conhecer a primeira neta, Millie. O encontro, realizado em abril e divulgado apenas neste fim de semana, ocorreu em Gland, na Suíça, na residência da família à beira do Lago Genebra, cuidadosamente planejado para preservar a total privacidade do ex-piloto.

Schumacher partiu de helicóptero diretamente de Maiorca, na Espanha, onde possui uma residência, evitando qualquer contato com a imprensa. Toda a logística da viagem foi cuidadosamente planejada pela esposa, Corinna, garantindo que o ex-piloto permanecesse confortável e seguro durante a curta visita.

Na casa suíça, equipada com dispositivos médicos, ele encontrou o ambiente perfeito para o encontro com a neta.

Leia também

Millie nasceu em 29 de março deste ano, fruto da união de Gina-Maria Schumacher, filha de Michael, com Iain Bethke. O anúncio oficial do nascimento foi feito pela própria Gina-Maria em suas redes sociais, mantendo a discrição que sempre marcou a família Schumacher.

5 imagensPiloto está recluso desde 2013Ele encerrou a carreira na Mercedes em 2013Michael Schumacher é dono de sete títulos da Fórmula 1Estado de saúde de Schumacher é desconhecido desde o acidente, em dezembro de 2013Fechar modal.1 de 5

Michael Schumacher

Mark Thompson/Getty Images2 de 5

Piloto está recluso desde 2013

Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images3 de 5

Ele encerrou a carreira na Mercedes em 2013

Mark Thompson/Getty Images4 de 5

Michael Schumacher é dono de sete títulos da Fórmula 1

Jasper Juinen/Getty Images5 de 5

Estado de saúde de Schumacher é desconhecido desde o acidente, em dezembro de 2013

Clive Mason/Getty Images

Segundo a imprensa internacional, a presença do heptacampeão foi limitada a parentes próximos, sem registros fotográficos ou cobertura midiática. Amigos e familiares relataram que o momento foi cercado de emoção, mas inserido na rotina íntima da família, sem grandes cerimônias ou interrupções externas.

Corinna Schumacher segue mantendo rígido controle sobre a vida do marido desde o acidente de esqui que resultou em traumatismo craniano grave, em 2013. Medidas de segurança, incluindo restrição de dispositivos eletrônicos e acesso apenas a pessoas autorizadas, continuam sendo prioridade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost