michelle-ataca-lula-e-janja:-“casalzinho-que-demoniza-israel”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, nesse sábado (11/10), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, formam um “casalzinho que demoniza Israel”. Michelle deu a declaração em um evento do PL Mulher, em Rio Verde (GO).

A ex-primeira-dama chamou a atual ocupante do posto de “senhorinha do líder” e criticou as tentativas do casal presidencial de se aproximar de evangélicos em busca da aprovação.

“Não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas”, ironizou Michelle.

“A senhora do líder proibiu ele de falar com o povo cristão e agora está indo nas igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais?”, acrescentou a ex-primeira-dama.

Leia também

Além das críticas com tom religioso, Michelle Bolsonaro chamou Lula de “gastador de primeira”. Segundo ela, o presidente deveria seguir o exemplo do ex-mandatário uruguaio Pepe Mujica, a quem descreveu como um “socialista raiz” que andava em um “fusca caindo aos pedaços” e morava em uma “casa simples”.