18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-barros-afirma-a-shia-phoenix-que-seu-casamento-ja-havia-acabado-em-“a-fazenda”

A Festa Detetive, que agitou “A Fazenda” na noite desta sexta-feira (17/10), trouxe mais um capítulo do “quase romance” entre Michelle Barros e Shia Phoenix. Durante o evento, a jornalista abriu o coração e revelou detalhes de sua relação com o marido, deixando o clima ainda mais quente entre os peões.

Michelle afirmou a Shia que, apesar de morarem juntos, o relacionamento já havia terminado e que eram praticamente amigos após passarem por diversas idas e vindas. “Eu pensei: ‘Sou muito canalha?’ Mas entendi que meu relacionamento acabou faz tempo”.

Veja as fotos

Record
Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda”Record
Record
Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda”Record
Record
Record
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixFoto: Reprodução/RecordPlus
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e ShiaFoto: Reprodução/RecordPlus

Leia Também

Ao longo da conversa, a jornalista também elogiou o companheiro: “Ele é uma pessoa maravilhosa, excepcional, e não merece nada do que estamos passando agora”. Shia, por sua vez, afirmou que não é possível prever o que vem pela frente e fez questão de se declarar à peoa: “Assim como a culpa de eu não dormir é sua, a forma como eu acordo também é sua. Eu acordo querendo só te olhar”, disse.

Embora não demonstre nas redes sociais que é casada, Michelle já havia contado ao Superpop (Rede TV!), em abril, que é, de fato, casada, mas que o marido prefere se manter fora dos holofotes. Ela é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem costuma aparecer frequentemente nas redes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost