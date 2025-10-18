A Festa Detetive, que agitou “A Fazenda” na noite desta sexta-feira (17/10), trouxe mais um capítulo do “quase romance” entre Michelle Barros e Shia Phoenix. Durante o evento, a jornalista abriu o coração e revelou detalhes de sua relação com o marido, deixando o clima ainda mais quente entre os peões.

Michelle afirmou a Shia que, apesar de morarem juntos, o relacionamento já havia terminado e que eram praticamente amigos após passarem por diversas idas e vindas. “Eu pensei: ‘Sou muito canalha?’ Mas entendi que meu relacionamento acabou faz tempo”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda” Record Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda” Record Record Michelle Barros e Shia Phoenix Foto: Reprodução/RecordPlus Michelle Barros e Shia Foto: Reprodução/RecordPlus Voltar

Próximo

Ao longo da conversa, a jornalista também elogiou o companheiro: “Ele é uma pessoa maravilhosa, excepcional, e não merece nada do que estamos passando agora”. Shia, por sua vez, afirmou que não é possível prever o que vem pela frente e fez questão de se declarar à peoa: “Assim como a culpa de eu não dormir é sua, a forma como eu acordo também é sua. Eu acordo querendo só te olhar”, disse.

Embora não demonstre nas redes sociais que é casada, Michelle já havia contado ao Superpop (Rede TV!), em abril, que é, de fato, casada, mas que o marido prefere se manter fora dos holofotes. Ela é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem costuma aparecer frequentemente nas redes.