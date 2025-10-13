Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias desvenda o mistério!

Após os últimos acontecimentos em “A Fazenda 17”, o confinamento rural da Record, o público passou a se questionar se Michelle Barros mantém ou não um relacionamento fora do reality show. Desde sábado (11/10), o assunto domina as redes sociais. Tudo começou quando Dudu Camargo espalhou a fofoca de que a jornalista estaria vivendo um “romance proibido” com Shia, às escondidas. A situação ganhou proporções maiores até que, neste domingo (12/10), a comunicadora abriu o jogo e afirmou que “existe sentimento” pelo ator.

No entanto, dentro da própria competição, ela já havia declarado ser casada. Créo Kellab foi mais um que deixou escapar que o aliado e a ex-contratada da Globo se beijaram. Fato é que o clima de romance tomou conta do confinamento. A jornalista, de 46 anos, e o ator, de 36, admitiram estar atraídos um pelo outro. Em uma conversa franca durante o café da manhã, Michelle confessou: “De fato, há um sentimento”. E ainda deu a entender que há alguém esperando por ela fora do programa: “Só espero não ter magoado muito”. No fim, os dois decidiram seguir apenas como amigos.

Antes mesmo desse diálogo, a ex-global já havia mencionado o marido em diferentes momentos dentro da casa. Em uma ocasião, no quarto com os colegas, Michelle pegou uma foto do companheiro e mostrou para os participantes: “Aqui, meu marido, pra provar. Meu marido, aqui”, disse, exibindo a imagem.

Em outro momento, conversando com Fernando e Mesquita, ela comentou: “Ele falou: ‘A Michelle é solteira’. E eu falei: ‘Eu? Não é comigo, não’. Até foto do meu marido eu mostrei. Eu falei assim: ‘Eu sou casada’. E eu não revelo o meu marido”.

Maria aconselha Michelle:

Assim como o público já está ciente do que aconteceu entre Michelle e Shia, a Rádio Fazenda também está a todo vapor. Em meio às fofocas internas, a jornalista se mostrou abalada com a situação, e Maria decidiu aconselhar a amiga sobre o envolvimento com o ator.

“Se blinda, trabalha sua cabeça para uma enxurrada de coisas, só! De resto, você é adulta, sabe o que faz, é dona de si. Merece, sim, viver isso aqui, e ninguém tem nada a ver com isso”, declarou.

Michelle fala do marido no “SuperPop”:

Durante sua participação no “SuperPop” com Luciana Gimenez, no mês de abril, muito antes de “A Fazenda”, Michelle contou que é casada, mas que o marido prefere manter a discrição. Na entrevista, a jornalista explicou que o relacionamento foge do modelo tradicional, pois vivem uma união estável e o esposo passa grande parte do tempo fora do país.

“Eu tenho um marido. Ninguém sabe quem é meu marido, mas ele não gosta de aparecer e eu respeito. Nessa época ele estava passando mais tempo na Suíça do que aqui”, declarou no vídeo, disponível no YouTube.

Vale destacar que a edição do programa exibiu, em primeira mão, o vídeo em que Michelle e Shia entram juntos no banheiro da Baia, algo proibido pelas regras do confinamento. Nas redes sociais oficiais de “A Fazenda 17”, o programa reforçou que a jornalista é comprometida.

O portal LeoDias procurou a assessoria de Michelle para confirmar se ela é ou não casada, mas a equipe preferiu não se pronunciar sobre o assunto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos a respeito da vida amorosa da apresentadora.