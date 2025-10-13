Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

O clima de romance em “A Fazenda 17” tem movimentado o confinamento e as redes sociais. Desde o último fim de semana, o nome da jornalista Michelle Barros virou um dos assuntos mais comentados do reality após Dudu Camargo espalhar a fofoca de que ela estaria vivendo um “romance proibido” com o ator Shia.

A história ganhou força depois que Créo Kellab afirmou ter visto os dois se beijando, alimentando as suspeitas sobre um possível envolvimento. No domingo (12), Michelle e Shia admitiram estar atraídos um pelo outro, e a jornalista, emocionada, chegou a dizer:

“De fato, há um sentimento. Só espero não ter magoado muito.”

Apesar da aproximação, os dois decidiram seguir apenas como amigos dentro do programa.

💍 Michelle confirma que é casada

Antes mesmo da polêmica, Michelle já havia mencionado o marido em diversas conversas dentro do reality. Em uma das cenas, ela chegou a mostrar uma foto do companheiro aos colegas de confinamento:

“Aqui, meu marido, pra provar. Meu marido, aqui”, afirmou.

Em outro momento, a ex-apresentadora da Globo disse:

“Eu sou casada. Até foto do meu marido eu mostrei. Eu não revelo quem ele é.”

A situação gerou dúvidas entre os fãs, que passaram a questionar se a jornalista mantém ou não um relacionamento fora do programa.

💬 Maria aconselha a amiga

Durante a repercussão dentro da “sede”, Maria decidiu conversar com Michelle e oferecer apoio:

“Se blinda, trabalha sua cabeça para uma enxurrada de coisas. Você é adulta, sabe o que faz e merece viver isso aqui. Ninguém tem nada a ver com isso.”

📺 Michelle já havia falado do marido no “SuperPop”

Meses antes do confinamento, em entrevista ao programa “SuperPop”, apresentado por Luciana Gimenez, Michelle revelou ser casada, mas destacou que o marido prefere manter a discrição.

“Eu tenho um marido. Ninguém sabe quem é meu marido, mas ele não gosta de aparecer e eu respeito. Ele estava passando mais tempo na Suíça do que aqui”, contou à época.

🚨 Vídeo polêmico e silêncio da assessoria

Durante o programa exibido no domingo, a Record mostrou imagens de Michelle e Shia entrando juntos no banheiro da Baia, o que é proibido pelas regras de “A Fazenda”. Nas redes sociais oficiais do reality, a emissora reforçou que a jornalista é comprometida.

O portal LeoDias procurou a assessoria de imprensa de Michelle Barros para esclarecer se ela continua casada, mas a equipe optou por não se pronunciar. O espaço segue aberto para eventuais declarações.

Fonte: Portal LeoDias / Record TV / SuperPop

✍️ Redigido por ContilNet