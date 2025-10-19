19/10/2025
Michelle Barros revela crise no casamento: "A gente vive como irmão"

Michelle Barros voltou a falar sobre os relacionamentos conturbados que está vivendo. A jornalista está confinada em A Fazenda 17 e quase viveu um affair com Shia Phoenix. Ela foi até acusada de ter beijado ele escondido.

Entretanto, fora do reality show, ela é casada. Em conversa com Carol Lekker, ela explicou que a crise no casamento influenciou no pensamento de ter um romance com Shia.

“Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do meu relacionamento, ninguém sabe de nada. Eu me separei e voltei, separei e voltei, me desfiz de bens, e hoje a gente vive mais como irmão do que qualquer coisa”, desabafou ela.

Apesar da afinidade com Shia, os dois chegaram a um acordo e ela decidiu não levar o romance adiante. “De fato, aqui eu fui surpreendida por um sentimento com o Shia. Nós não temos nada, porque eu falei: ‘não vou fazer isso’”, ponderou.

Tanto Michelle como Shia assumiram que são comprometidos fora do reality show. A jornalista tem uma união estável com outro homem, e o ator disse que estava conhecendo alguém antes do confinamento.

