A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao papel exercido por Janja da Silva. Durante o Encontro Nacional do PL Mulher, a esposa de Jair Messias Bolsonaro afirmou que a esquerda é “ordinária” e promove a “destruição”.

“Um governo que fala que é dos pobres, mas que rouba os pobres [sobre as fraudes do INSS], sequestra os idosos e o dinheirinho daqueles que mais precisam. Se fosse no governo Jair Messias Bolsonaro, já teria sofrido impeachment e já estaria preso”, declarou. Em seguida, acrescentou: “A extrema esquerda é ordinária, maltrata, mata, persegue e difama. Onde tem esquerda, tem destruição”.

Michelle Bolsonaro critica Lula e Janja em evento do PL: "Casalzinho que demoniza Israel"

Michelle também questionou a recente aproximação de Lula e Janja com a comunidade evangélica. Nos últimos meses, o casal tem participado de encontros intermediados pela Frente Evangélica pelo Estado de Direito, em uma tentativa de diálogo com o público religioso.

“Não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, entender que a mentira está dentro desse povo e que eles estão sendo usados para influenciar e ludibriar com a mentira”, afirmou a ex-primeira-dama.

O evento reuniu mulheres do PL para debater temas de interesse social e discutir demandas voltadas a políticas públicas, reforçando a atuação política de Michelle Bolsonaro na legenda. Com o tema “Juntas, transformando o Brasil”, o encontro teve como objetivo fortalecer a participação feminina na política e promover a integração entre lideranças de diferentes estados.