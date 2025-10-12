12/10/2025
Michelle Bolsonaro critica Lula e Janja em evento do PL: “Casalzinho que demoniza Israel”

Escrito por Portal Leo Dias
michelle-bolsonaro-critica-lula-e-janja-em-evento-do-pl:-“casalzinho-que-demoniza-israel”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao papel exercido por Janja da Silva. Durante o Encontro Nacional do PL Mulher, a esposa de Jair Messias Bolsonaro afirmou que a esquerda é “ordinária” e promove a “destruição”.

“Um governo que fala que é dos pobres, mas que rouba os pobres [sobre as fraudes do INSS], sequestra os idosos e o dinheirinho daqueles que mais precisam. Se fosse no governo Jair Messias Bolsonaro, já teria sofrido impeachment e já estaria preso”, declarou. Em seguida, acrescentou: “A extrema esquerda é ordinária, maltrata, mata, persegue e difama. Onde tem esquerda, tem destruição”.

Veja as fotos

Foto: Carolina Antunes/PR / Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
Michelle Bolsonaro critica Lula e Janja em evento do PL: “Casalzinho que demoniza Israel”Foto: Carolina Antunes/PR / Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
Foto: Victor Chagas e Bruno Koressawa/PL
Michelle BolsonaroFoto: Victor Chagas e Bruno Koressawa/PL
Reprodução: Instagram/@assembleianosdevaloroficial
Michelle BolsonaroReprodução: Instagram/@assembleianosdevaloroficial
Reprodução: Redes Sociais
Lula e JanjaReprodução: Redes Sociais
Foto: Ricardo Stuckert
Lula e Janja posam em foto com cachorrosFoto: Ricardo Stuckert

Michelle também questionou a recente aproximação de Lula e Janja com a comunidade evangélica. Nos últimos meses, o casal tem participado de encontros intermediados pela Frente Evangélica pelo Estado de Direito, em uma tentativa de diálogo com o público religioso.

“Não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, entender que a mentira está dentro desse povo e que eles estão sendo usados para influenciar e ludibriar com a mentira”, afirmou a ex-primeira-dama.

O evento reuniu mulheres do PL para debater temas de interesse social e discutir demandas voltadas a políticas públicas, reforçando a atuação política de Michelle Bolsonaro na legenda. Com o tema “Juntas, transformando o Brasil”, o encontro teve como objetivo fortalecer a participação feminina na política e promover a integração entre lideranças de diferentes estados.

