Michelle Bolsonaro homenageia filha pelos 15 anos e menciona “injustiça” em desabafo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou suas redes sociais neste sábado (18/10) para celebrar os 15 anos de sua filha Laura Bolsonaro. Na publicação feita no Instagram, Michelle comentou que “infelizmente” o aniversário da caçula não será celebrado da “forma esperada”, em razão de uma “injustiça”, uma referência à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A comemoração acontece em Brasília, no Jardim Botânico, em um almoço restrito a familiares e amigos. O encontro foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, permitindo a presença de convidados próximos, incluindo a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e a senadora Damares Alves, além de integrantes do grupo de oração da família.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bolo do aniversário de 15 anos da filha do Bolsonaro Foto: Metrópoles Michelle Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro Reprodução: Instagram Michelle Bolsonaro em evento da PL Mulher Divulgação Michelle Bolsonaro Leo Dias Michelle e Jair Messias Bolsonaro Reprodução: Instagram Michelle Bolsonaro Reprodução: Instagram Michelle Bolsonaro Reprodução: Instagram/@assembleianosdevaloroficial Michelle Bolsonaro Foto: Victor Chagas e Bruno Koressawa/PL Regina Lemos Reprodução/TV Globo Jair Bolsonaro, Michelle e a filha Laura Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Em sua homenagem, Michelle recordou o nascimento da filha e manifestou tristeza ao vê-la ser “tão exposta” e “passando por situações que teriam tirado a alegria de seu rosto”. A ex-primeira-dama ressaltou ainda o orgulho da família por Laura, que sempre será a “Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo”.

O evento foi registrado em fotos divulgadas à imprensa. Segundo imagens divulgadas pelo portal Metrópoles, o bolo de aniversário, produzido pela confeitaria Maria Amélia Doces, foi decorado em tons dourados e inspirado no filme As Branquelas, exibindo a inscrição “Lala 15 anos”.