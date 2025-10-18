18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Michelle Bolsonaro homenageia filha pelos 15 anos e menciona “injustiça” em desabafo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-bolsonaro-homenageia-filha-pelos-15-anos-e-menciona-“injustica”-em-desabafo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou suas redes sociais neste sábado (18/10) para celebrar os 15 anos de sua filha Laura Bolsonaro. Na publicação feita no Instagram, Michelle comentou que “infelizmente” o aniversário da caçula não será celebrado da “forma esperada”, em razão de uma “injustiça”, uma referência à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A comemoração acontece em Brasília, no Jardim Botânico, em um almoço restrito a familiares e amigos. O encontro foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, permitindo a presença de convidados próximos, incluindo a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e a senadora Damares Alves, além de integrantes do grupo de oração da família.

Veja as fotos

Foto: Metrópoles
Bolo do aniversário de 15 anos da filha do BolsonaroFoto: Metrópoles
Reprodução: Instagram
Michelle Bolsonaro e Jair Messias BolsonaroReprodução: Instagram
Divulgação
Michelle Bolsonaro em evento da PL MulherDivulgação
Leo Dias
Michelle BolsonaroLeo Dias
Reprodução: Instagram
Michelle e Jair Messias BolsonaroReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Michelle BolsonaroReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/@assembleianosdevaloroficial
Michelle BolsonaroReprodução: Instagram/@assembleianosdevaloroficial
Foto: Victor Chagas e Bruno Koressawa/PL
Michelle BolsonaroFoto: Victor Chagas e Bruno Koressawa/PL
Reprodução/TV Globo
Regina LemosReprodução/TV Globo
Foto: Reprodução/Instagram
Jair Bolsonaro, Michelle e a filha LauraFoto: Reprodução/Instagram

Leia Também

Em sua homenagem, Michelle recordou o nascimento da filha e manifestou tristeza ao vê-la ser “tão exposta” e “passando por situações que teriam tirado a alegria de seu rosto”. A ex-primeira-dama ressaltou ainda o orgulho da família por Laura, que sempre será a “Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo”.

O evento foi registrado em fotos divulgadas à imprensa. Segundo imagens divulgadas pelo portal Metrópoles, o bolo de aniversário, produzido pela confeitaria Maria Amélia Doces, foi decorado em tons dourados e inspirado no filme As Branquelas, exibindo a inscrição “Lala 15 anos”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost