15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Michelle Bolsonaro reage a líder do PT: “Ele me ama”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-bolsonaro-reage-a-lider-do-pt:-“ele-me-ama”

Após o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela reagiu em tom de deboche.

Em uma rede social, Michelle repostou uma publicação com a notícia, acompanhada da frase “Ele me ama” acompanhada de um emoji de risada.

Leia também

Lindberghs protocolou uma representação criminal junto à PGR, pedindo uma investigação contra Michelle por crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa, que teriam sido cometidos no programa Pátria Voluntária, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com Michelle à frente da gestão.

A ofensiva contra a ex-primeira-dama acontece em meio a medidas da oposição ao governo contra a atual primeira-dama, Rosângela da Silva. A esposa de Lula (PT) vem sofrendo críticas do bolsonarismo após um decreto editado pelo presidente, que amplia o acesso da primeira-dama ao gabinete da Presidência.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost