Michelle Bolsonaro reage a líder do PT: “Ele me ama”

Após o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela reagiu em tom de deboche.
Em uma rede social, Michelle repostou uma publicação com a notícia, acompanhada da frase “Ele me ama” acompanhada de um emoji de risada.
Lindberghs protocolou uma representação criminal junto à PGR, pedindo uma investigação contra Michelle por crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa, que teriam sido cometidos no programa Pátria Voluntária, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com Michelle à frente da gestão.
A ofensiva contra a ex-primeira-dama acontece em meio a medidas da oposição ao governo contra a atual primeira-dama, Rosângela da Silva. A esposa de Lula (PT) vem sofrendo críticas do bolsonarismo após um decreto editado pelo presidente, que amplia o acesso da primeira-dama ao gabinete da Presidência.