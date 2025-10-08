Michelle Melo cobra compartilhamento do PCCR da Saúde e pede celeridade: “Parte do governo não rema junto”

Durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social realizada na manhã desta quarta-feira, 8,na ALEAC, a deputada estadual Dra. Michelle Melo cobrou maior agilidade na condução do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde do Acre.

Em sua fala, a parlamentar pediu que a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) disponibilize um PDF do espelho do PCCR, mesmo que ainda esteja em fase de estudo e impacto financeiro, para que sindicatos e servidores tenham acesso às informações atualizadas sobre as mudanças propostas.

“Uma das maiores queixas é que os servidores não têm dimensão das alterações realizadas. Acredito que poderíamos, com responsabilidade, conceder esse espelho para que todos compreendam o que está sendo discutido, mesmo que o documento ainda possa sofrer ajustes”, destacou a deputada.

Michelle Melo ressaltou o empenho dos sindicatos e da própria SESACRE em avançar com o plano, mas pontuou que há resistência dentro do próprio governo, o que tem travado o andamento do processo.

“Tenho certeza de que a SESACRE e os sindicatos querem ver esse PCCR sair do papel. O que falta é a vontade política do governo. Enquanto a Saúde e os trabalhadores estão remando para frente, parece que uma parte do governo está tentando arrastar o assunto”, criticou.

A deputada reforçou ainda que a transparência e o diálogo com os servidores são fundamentais para garantir confiança e entendimento sobre o que está sendo proposto.

“Se conseguirmos pelo menos disponibilizar esse documento para consulta, já será um passo importante. Assim, quem está na linha de frente dessa luta vai ter mais clareza sobre o caminho que estamos seguindo. O PCCR da Saúde é uma luta de todos nós, da Assembleia, da gestão e, principalmente, dos servidores”, concluiu.

A reunião contou com a presença de representantes da SESACRE, SEAD, CEPAS, IPGE, além de sindicatos da categoria, e teve como pauta principal o andamento do PCCR dos servidores da saúde do Acre.

Texto: Max Bienne Lima

Foto: Railton Araújo