Michelle Melo pede que SEGOV priorize tramitação do PCCR da Saúde

Durante reunião, na Aleac, na manhã desta quarta-feira, 8, que tratou do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde, a deputada estadual Dra. Michelle Melo destacou a importância de que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação (SEGOV), agilize o trâmite do projeto entre os órgãos responsáveis, como SESACRE, SEAD, SEFAZ e PGE.

Segundo a parlamentar, o PCCR da Saúde já ultrapassou a fase de construção técnica e sindical, e agora depende apenas de encaminhamentos internos do governo para avançar.

“Nós não podemos permitir que esse trâmite caminhe a passos de tartaruga. A SEGOV precisa entrar nesse processo para garantir que a prioridade desse assunto seja respeitada dentro do governo”, afirmou Michelle.

A deputada sugeriu ainda que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa solicite uma reunião com a SEGOV para tratar do assunto.

“Acredito que a Secretaria de Articulação do Governo pode se reunir conosco, com a Comissão de Saúde, e dar prioridade a esse tema. Pelo visto, a prioridade existe para uns, mas não para outros, e isso precisa mudar”, pontuou.

Michelle Melo também ressaltou que discutir o PCCR da Saúde não é apenas tratar das condições dos servidores, mas da qualidade do atendimento prestado à população.

“Mais de 94% dos acreanos estão inscritos no SUS, mas eu posso afirmar que 100% utilizam a rede pública de saúde, especialmente a de urgência e emergência. Não há outra rede capaz de atender o nosso povo”, completou.

A parlamentar reforçou o papel central do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e do SAMU, únicos serviços de alta complexidade disponíveis para toda a população acreana, independentemente de classe social.

“Quem sofre um acidente grave não vai para um hospital particular, vai para o Huerb. A saúde pública é o que garante a vida do povo acreano. Por isso, o PCCR precisa andar com urgência”, concluiu.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo