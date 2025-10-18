18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Michelle posta imagem do aniversário da filha e fala sobre “injustiça”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-posta-imagem-do-aniversario-da-filha-e-fala-sobre-“injustica”

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, parabenizou, em seu Instagram, a filha Laura Bolsonaro, que comemora seus 15 anos neste sábado (18/10). Na publicação, ela lamenta que “infelizmente” o aniversário da caçula não será comemorado da “forma esperada” por conta de uma “injustiça” – uma referência à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A caçula comemora o aniversário em um almoço com familiares e amigos no Jardim Botânico, em Brasília (DF), onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. A reunião foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ainda na publicação, Michelle relembra o dia do nascimento de Laura e lamenta ver a caçula ser “tão exposta” e “passando por situações que teriam tirado a alegria de seu rosto”.

Ela ainda reforça que a menina é um orgulho para a família e sempre será a “Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo”.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Comemoração do 15 anos de Laura

Laura Bolsonaro, comemora 15 anos neste sábado em um almoço com familiares e amigos. Moraes autorizou irem para o aniversário a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e a senadora Damares Alves, além de alguns integrantes de grupo de oração.

Leia também

Em uma imagem cedida ao Metrópoles, é possível ver que o bolo, feito pela confeitaria Maria Amélia Doces, foi decorado na cor dourada com o tema do filme americano “As Branquelas” e acompanhado com o nome “Lala 15 anos”.

Veja:

Bolo de Laura Bolsonaro

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost